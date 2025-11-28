Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал борьбу с венесуэльскими наркоторговцами на суше - РИА Новости, 28.11.2025
03:01 28.11.2025
Трамп пообещал борьбу с венесуэльскими наркоторговцами на суше
Трамп пообещал борьбу с венесуэльскими наркоторговцами на суше - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп пообещал борьбу с венесуэльскими наркоторговцами на суше
Президент США Дональд Трамп, говоря о борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы, пообещал начать действия на суше, но не уточнил подробностей. РИА Новости, 28.11.2025
2025
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп пообещал борьбу с венесуэльскими наркоторговцами на суше

Трамп пообещал начать борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы на суше

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы, пообещал начать действия на суше, но не уточнил подробностей.
"И в последние недели вы работали над сдерживанием венесуэльских наркоторговцев, которых, как вы знаете, очень много. Конечно, теперь по морю их приходит уже не так много - вы, вероятно, заметили это - благодаря тому, что мы перекрыли путь их ядам, которые направлялись в США и убивали сотни тысяч людей в год. Но мы собираемся разобраться с этой ситуацией. Мы уже многое делаем. Мы почти остановили, на 85% перекрыли морское направление. Вы, вероятно, заметили, что теперь они не стремятся доставлять наркотики морем, и скоро мы начнём перекрывать им путь по суше", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
