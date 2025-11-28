Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
Хоккей
Хоккей
 
16:00 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/traktor-sochi-smotret-onlayn-2058376358.html
"Трактор" — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Трактор" — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Трактор" — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Трактор" и "Сочи" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T16:00:00+03:00
2025-11-28T16:00:00+03:00
хоккей
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
хк сочи
трактор, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, хк сочи
Хоккей, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, ХК Сочи

"Трактор" — "Сочи": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирск) – "Трактор" (Челябинск)
Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск) – Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Трактор" и "Сочи" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 28 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Трактор
6 : 1
Сочи
01:04 • Джошуа Ливо
(Виталий Кравцов, Михаил Григоренко)
18:16 • Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Семён Дер-Аргучинцев)
21:39 • Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Джошуа Ливо)
32:04 • Логан Дэй
(Андрей Никонов, Александр Рыков)
42:56 • Григорий Дронов
(Логан Дэй, Владимир Жарков)
56:42 • Джошуа Ливо
(Григорий Дронов, Михаил Григоренко)
38:36 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
