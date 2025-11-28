"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался журналистам, что в спортивном плане он хотел бы забыть прошедший сезон и никогда не вспоминать.

На вопрос о том, какой совет бы дал себе перед началом года, Медведев ответил: "В плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать. В начале года сказал бы, наверное, себе - меньше ожиданий и больше изменений. В семейном плане год отличный, дочка родилась вторая".