Рейтинг@Mail.ru
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:05 28.11.2025 (обновлено: 17:14 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/tennis-2058429336.html
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год
Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался журналистам, что в спортивном плане он хотел бы забыть прошедший сезон и никогда не вспоминать. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T17:05:00+03:00
2025-11-28T17:14:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923970773_0:195:1081:803_1920x0_80_0_0_14208ead21a3f2b0349fc563c0376829.jpg
/20251105/tennis-2052993505.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923970773_0:94:1081:904_1920x0_80_0_0_61c50041ba90bee25fe8749d18673458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниил медведев
Теннис, Спорт, Даниил Медведев
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год

Медведев: в плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать

© Фото : Пресс-служба Australian OpenДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался журналистам, что в спортивном плане он хотел бы забыть прошедший сезон и никогда не вспоминать.
Медведев в сезоне 2025 года завоевал один титул, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, потерпел 23 поражения при 41 выигранном матче. На турнирах Большого шлема Медведев в общей сложности выиграл один матч, трижды вылетев после первого раунда.
На вопрос о том, какой совет бы дал себе перед началом года, Медведев ответил: "В плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать. В начале года сказал бы, наверное, себе - меньше ожиданий и больше изменений. В семейном плане год отличный, дочка родилась вторая".
Показательный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет в Санкт-Петербурге 29-30 ноября. В нем примут участие ведущие теннисисты мира - россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, казахстанцы Александр Бублик, Юлия Путинцева, нидерландец Таллон Грикспор. Капитанами команд станут серб Янко Типсаревич и француз иранского происхождения Мансур Бахрами.
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев
5 ноября, 16:13
 
ТеннисСпортДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Акрон
    Нижний Новгород
    0
    0
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала