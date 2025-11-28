https://ria.ru/20251128/tennis-2058429336.html
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год
Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался журналистам, что в спортивном плане он хотел бы забыть прошедший сезон и никогда не вспоминать. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T17:05:00+03:00
2025-11-28T17:05:00+03:00
2025-11-28T17:14:00+03:00
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год
Медведев: в плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался журналистам, что в спортивном плане он хотел бы забыть прошедший сезон и никогда не вспоминать.
Медведев
в сезоне 2025 года завоевал один титул, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате
, потерпел 23 поражения при 41 выигранном матче. На турнирах Большого шлема Медведев в общей сложности выиграл один матч, трижды вылетев после первого раунда.
На вопрос о том, какой совет бы дал себе перед началом года, Медведев ответил: "В плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать. В начале года сказал бы, наверное, себе - меньше ожиданий и больше изменений. В семейном плане год отличный, дочка родилась вторая".
Показательный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет в Санкт-Петербурге
29-30 ноября. В нем примут участие ведущие теннисисты мира - россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов
, Вероника Кудерметова
, Диана Шнайдер
, Анастасия Потапова
, казахстанцы Александр Бублик
, Юлия Путинцева
, нидерландец Таллон Грикспор
. Капитанами команд станут серб Янко Типсаревич
и француз иранского происхождения Мансур Бахрами
.