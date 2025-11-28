https://ria.ru/20251128/tennis-2058417419.html
Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральный директор турнира "Трофеи Северной Пальмиры" Александр Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях.
Показательный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет в Санкт-Петербурге
29-30 ноября. В нем примут участие ведущие теннисисты мира - россияне Даниил Медведев
, Карен Хачанов
, Вероника Кудерметова
, Диана Шнайдер
, Анастасия Потапова
, казахстанцы Александр Бублик
, Юлия Путинцева
, нидерландец Таллон Грикспор
. Капитанами команд станут серб Янко Типсаревич
и француз иранского происхождения Мансур Бахрами
.
«
"Болельщики смели все билеты и на завтра, и на послезавтра. Нас ждут потрясающие два дня. Мы продолжаем линию, что спорт должен быть вне политики и объединять людей. Я благодарен нашим иностранным гостям из Казахстана
, Сербии
, Франции
, Ирана
, из Голландии
… С Голландией было проще всего, там есть "Эрмитаж", - сказал Медведев.
"Давно не был в Санкт-Петербурге, с 2020 года, рад вернуться в этот красивый город, может быть, самый красивый в мире. Приехал заранее с семьей на культурную программу, готовлюсь как к Большому шлему, надеюсь показать хороший теннис, чтобы всем понравилось - как вживую, так и по телевизору", - добавил Даниил Медведев.