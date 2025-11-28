Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Петербург

"Давно не был в Санкт-Петербурге, с 2020 года, рад вернуться в этот красивый город, может быть, самый красивый в мире. Приехал заранее с семьей на культурную программу, готовлюсь как к Большому шлему, надеюсь показать хороший теннис, чтобы всем понравилось - как вживую, так и по телевизору", - добавил Даниил Медведев.