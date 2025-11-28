Рейтинг@Mail.ru
Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Петербург - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:35 28.11.2025 (обновлено: 16:50 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/tennis-2058417419.html
Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Петербург
Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Петербург - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Петербург
Генеральный директор турнира "Трофеи Северной Пальмиры" Александр Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Санкт-Петербург для участия в... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T16:35:00+03:00
2025-11-28T16:50:00+03:00
теннис
даниил медведев
александр медведев
вероника кудерметова
карен хачанов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792695857_0:39:3136:1803_1920x0_80_0_0_6e12f40f63b98cd439530bfa1c5fb142.jpg
/20251128/nadal-2058367161.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792695857_438:0:3035:1948_1920x0_80_0_0_dd2d45b681833bebf1659d9d08a54251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
даниил медведев, александр медведев, вероника кудерметова, карен хачанов, спорт
Теннис, Даниил Медведев, Александр Медведев, Вероника Кудерметова, Карен Хачанов, Спорт
Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Петербург

Александр Медведев поблагодарил иностранцев, приехавших на турнир в Петербург

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Медведев
Александр Медведев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Александр Медведев. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральный директор турнира "Трофеи Северной Пальмиры" Александр Медведев поблагодарил иностранных теннисистов, приехавших в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях.
Показательный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет в Санкт-Петербурге 29-30 ноября. В нем примут участие ведущие теннисисты мира - россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, казахстанцы Александр Бублик, Юлия Путинцева, нидерландец Таллон Грикспор. Капитанами команд станут серб Янко Типсаревич и француз иранского происхождения Мансур Бахрами.
«
"Болельщики смели все билеты и на завтра, и на послезавтра. Нас ждут потрясающие два дня. Мы продолжаем линию, что спорт должен быть вне политики и объединять людей. Я благодарен нашим иностранным гостям из Казахстана, Сербии, Франции, Ирана, из Голландии… С Голландией было проще всего, там есть "Эрмитаж", - сказал Медведев.
"Давно не был в Санкт-Петербурге, с 2020 года, рад вернуться в этот красивый город, может быть, самый красивый в мире. Приехал заранее с семьей на культурную программу, готовлюсь как к Большому шлему, надеюсь показать хороший теннис, чтобы всем понравилось - как вживую, так и по телевизору", - добавил Даниил Медведев.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Российская теннисистка провела тренировку с Надалем
Вчера, 14:57
 
ТеннисДаниил МедведевАлександр МедведевВероника КудерметоваКарен ХачановСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Акрон
    Нижний Новгород
    0
    0
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала