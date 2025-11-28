Рейтинг@Mail.ru
Фиджитал-технологии помогут ветеранам СВО восстановиться, заявил Зарипов - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/tekhnologii-2058394863.html
Фиджитал-технологии помогут ветеранам СВО восстановиться, заявил Зарипов
Фиджитал-технологии помогут ветеранам СВО восстановиться, заявил Зарипов - РИА Новости, 28.11.2025
Фиджитал-технологии помогут ветеранам СВО восстановиться, заявил Зарипов
Фиджитал-технологии помогут в реабилитации ветеранов СВО, заявил РИА Новости директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Мансур Зарипов. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:53:00+03:00
2025-11-28T15:53:00+03:00
общество
сво
фиджитал спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058393268_0:115:3124:1872_1920x0_80_0_0_101351ae99d11bbc650f3a1f81566384.jpg
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025704532.html
https://ria.ru/20251124/svo-2057180340.html
/20251106/fidzhital-2053244144.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058393268_395:0:3124:2047_1920x0_80_0_0_f645681ac35b3432c950a1acc0d46aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сво, фиджитал спорт
Общество, СВО, фиджитал спорт
Фиджитал-технологии помогут ветеранам СВО восстановиться, заявил Зарипов

Зарипов: фиджитал-технологии помогут в реабилитации ветеранов СВО

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМансур Зарипов на КМУ-2025
Мансур Зарипов на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Мансур Зарипов на КМУ-2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Фиджитал-технологии помогут в реабилитации ветеранов СВО, заявил РИА Новости директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Мансур Зарипов.
В пятницу на полях Конгресса молодых ученых в Сириусе состоялась сессия, посвященная развитию фиджитал-движения в учреждениях высшего образования.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
27 июня, 06:24
"В рамках турнира "Кубок Победы" мы попробовали фиджитал-технологии как инструмент адаптации, социализации ветеранов СВО, тех, кто проходит реабилитацию… Обсуждая с коллегами из союза реабилитологов, мы поняли, что ветерану сложно сразу после сложных травм увлекаться профессиональным видом спорта. В фиджитал-спорте, когда человек находится в VR-очках, у него есть в руках симуляторы, он пробует делать какие-то движения, пробует интеллектуально вовлекаться в какой-то вид спорта. Для него этот этап может являться переходом от этапа реабилитации до возможной интеграции в полноценный вид спорта", - сказал Зарипов.
По его мнению, такие возможности можно реализовать на базе будущих фиджитал-центров. "Инициатива очень важная, социальная. Думаю, что мы будем работать над этим", - сказал директор федерации.
БПЛА Сарыч-2 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Минтруд назвал самую востребованную программу обучения среди ветеранов СВО
24 ноября, 16:10
До 2030 года в России будут построены и введены в эксплуатацию 300 центров для фиджитал-спорта, в том числе на базе вузов, ранее сообщал Зарипов.
Всероссийская федерация фиджитал-спорта - общественная организация, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В школах проведут эксперимент по внедрению фиджитал-спорта в программу
6 ноября, 17:37
 
ОбществоСВОфиджитал спорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала