Фиджитал-технологии помогут ветеранам СВО восстановиться, заявил Зарипов

СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Фиджитал-технологии помогут в реабилитации ветеранов СВО, заявил РИА Новости директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Мансур Зарипов.

В пятницу на полях Конгресса молодых ученых в Сириусе состоялась сессия, посвященная развитию фиджитал-движения в учреждениях высшего образования.

"В рамках турнира "Кубок Победы" мы попробовали фиджитал-технологии как инструмент адаптации, социализации ветеранов СВО, тех, кто проходит реабилитацию… Обсуждая с коллегами из союза реабилитологов, мы поняли, что ветерану сложно сразу после сложных травм увлекаться профессиональным видом спорта. В фиджитал-спорте, когда человек находится в VR-очках, у него есть в руках симуляторы, он пробует делать какие-то движения, пробует интеллектуально вовлекаться в какой-то вид спорта. Для него этот этап может являться переходом от этапа реабилитации до возможной интеграции в полноценный вид спорта", - сказал Зарипов.

По его мнению, такие возможности можно реализовать на базе будущих фиджитал-центров. "Инициатива очень важная, социальная. Думаю, что мы будем работать над этим", - сказал директор федерации.

До 2030 года в России будут построены и введены в эксплуатацию 300 центров для фиджитал-спорта, в том числе на базе вузов, ранее сообщал Зарипов.

Всероссийская федерация фиджитал-спорта - общественная организация, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.