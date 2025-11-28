Модернизация 49 центров занятости по нацпроекту завершена в Татарстане

КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт 49 центров занятости в рамках национального проекта "Кадры" завершен в Татарстане, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

В 2025 году Татарстан наряду с 16 другими регионами РФ стал участником программы комплексной модернизации центров занятости населения в рамках национального проекта "Кадры". На эти цели была выделена субсидия в размере 833,6 миллиона рублей, из которых 175 миллионов рублей - средства республиканского бюджета.

"В рамках федеральной программы "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры" строители завершили капитальный ремонт центров занятости населения в Татарстане. В программу вошли 49 центров занятости в 45 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

В рамках программы, в частности, отремонтированы инженерные сети, выполнены отделочные работы, поставлены и смонтированы новое оборудование и мебель. В центрах занятости созданы комфортные пространства для работы с гражданами, зоны цифровых услуг, интерактивный банк вакансий и детские уголки. Во всех учреждениях обеспечен доступ для маломобильных групп населения.

По информации минстроя, также по линии министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана завершена реализация республиканской программы ремонта учреждений социального обслуживания населения. В рамках данной программы обновлен 31 объект в 19 муниципалитетах на сумму более 148 миллионов рублей.