13:37 28.11.2025
Модернизация 49 центров занятости по нацпроекту завершена в Татарстане
Модернизация 49 центров занятости по нацпроекту завершена в Татарстане

Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт 49 центров занятости в рамках национального проекта "Кадры" завершен в Татарстане, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
В 2025 году Татарстан наряду с 16 другими регионами РФ стал участником программы комплексной модернизации центров занятости населения в рамках национального проекта "Кадры". На эти цели была выделена субсидия в размере 833,6 миллиона рублей, из которых 175 миллионов рублей - средства республиканского бюджета.
"В рамках федеральной программы "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры" строители завершили капитальный ремонт центров занятости населения в Татарстане. В программу вошли 49 центров занятости в 45 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
В рамках программы, в частности, отремонтированы инженерные сети, выполнены отделочные работы, поставлены и смонтированы новое оборудование и мебель. В центрах занятости созданы комфортные пространства для работы с гражданами, зоны цифровых услуг, интерактивный банк вакансий и детские уголки. Во всех учреждениях обеспечен доступ для маломобильных групп населения.
По информации минстроя, также по линии министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана завершена реализация республиканской программы ремонта учреждений социального обслуживания населения. В рамках данной программы обновлен 31 объект в 19 муниципалитетах на сумму более 148 миллионов рублей.
Ранее минтруд Татарстана отмечал, что программа модернизации центров занятости заключается не только в обновлении офисных пространств по единым стандартам, удобной внутренней навигации и выделенных функциональных зонах для работы с посетителями, но и принципиально новых подходах к организации работы, оказанию услуг и решению вопросов соискателей и работодателей. Это включает персональное сопровождение и консультирование. Специалисты службы окажут всю необходимую помощь в поиске работы: от составления резюме и подготовки к собеседованиям до организации временной занятости.
