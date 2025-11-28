Рейтинг@Mail.ru
Приморские таможенники отреагировали на резкий рост ввоза иномарок - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 28.11.2025 (обновлено: 03:14 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/tamozhnya-2058228159.html
Приморские таможенники отреагировали на резкий рост ввоза иномарок
Приморские таможенники отреагировали на резкий рост ввоза иномарок - РИА Новости, 28.11.2025
Приморские таможенники отреагировали на резкий рост ввоза иномарок
Таможенники в Приморье из-за серьезного роста числа ввозимых иномарок перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей для физических лиц,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T03:11:00+03:00
2025-11-28T03:14:00+03:00
владивосток
уссурийск
приморский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813308_0:237:3219:2047_1920x0_80_0_0_8a84af845a08f85331ccc9d048972bf3.jpg
https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030288062.html
https://ria.ru/20251113/primore-2054663910.html
владивосток
уссурийск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798813308_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_8449c5f64a742d78680a8460d1c153cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, уссурийск, приморский край, общество
Владивосток, Уссурийск, Приморский край, Общество
Приморские таможенники отреагировали на резкий рост ввоза иномарок

Таможни Приморья перешли на 24-часовой режим из-за резкого роста ввоза иномарок

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили в зоне таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Грузовые автомобили в зоне таможенного контроля в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили в зоне таможенного контроля в аэропорту Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Таможенники в Приморье из-за серьезного роста числа ввозимых иномарок перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей для физических лиц, сообщает Уссурийская таможня.
"Таможни Владивостока и Уссурийска перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц… Данная мера позволит декларантам в любое время подать в таможенный орган документы на автомобили, а таможне – зарегистрировать большее количество деклараций", - говорится в сообщении.
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Таможня прокомментировала ситуацию с въездом в Калининградскую область
20 июля, 17:40
Отмечается, что с начала 2025 года таможни Приморского края фиксируют рост числа ввозимых иномарок. С 1 по 26 ноября Уссурийская таможня оформила 11695 автомобилей, что в четыре раза больше, чем в ноябре 2024 года.
Всего с начала года уссурийские таможенники выпустили 64778 автомобилей для личного пользования. За прошедшие сутки 26 ноября – 653 автомобиля.
Владивостокская таможня с начала года оформила порядка 311,5 тысяч автомобилей. С 1 по 26 ноября – 37573, что на 37% больше, чем за 26 дней ноября 2024 года. Только за один день 26 ноября владивостокские таможенники оформили 2020 машин.
"Несмотря на возросшую нагрузку, таможенные органы оформляют транспортные средства в установленные сроки с высокой интенсивностью, чтобы все автовладельцы могли как можно скорее забрать свой автомобиль. Для этого были усилены рабочие смены, привлечены сотрудники из таможенных органов Дальнего Востока и других регионов, продлено время работы подразделений таможенного оформления и таможенного контроля", - отмечает таможня.
Автовоз на трассе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Приморье с начала ноября ввезли более 5,2 тысячи иномарок
13 ноября, 08:47
 
ВладивостокУссурийскПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала