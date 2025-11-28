Приморские таможенники отреагировали на резкий рост ввоза иномарок

Всего с начала года уссурийские таможенники выпустили 64778 автомобилей для личного пользования. За прошедшие сутки 26 ноября – 653 автомобиля.

Владивостокская таможня с начала года оформила порядка 311,5 тысяч автомобилей. С 1 по 26 ноября – 37573, что на 37% больше, чем за 26 дней ноября 2024 года. Только за один день 26 ноября владивостокские таможенники оформили 2020 машин.