ПВО сбила 13 снарядов HIMARS, пять ракет "Нептун" и 1664 дрона ВСУ
ПВО сбила 13 снарядов HIMARS, пять ракет "Нептун" и 1664 дрона ВСУ - 28.11.2025
ПВО сбила 13 снарядов HIMARS, пять ракет "Нептун" и 1664 дрона ВСУ
Средствами ПВО сбито за неделю в зоне СВО 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять... РИА Новости, 28.11.2025
сша
