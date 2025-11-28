ПВО сбила 13 снарядов HIMARS, пять ракет "Нептун" и 1664 дрона ВСУ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средствами ПВО сбито за неделю в зоне СВО 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в пятницу.