Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова осудили за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов получил за взятку девять с половиной лет колонии, сообщила городская прокуратура.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.

Кроме того, Горлову назначили штраф в 120 миллионов рублей и лишили его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.