12:50 28.11.2025 (обновлено: 13:28 28.11.2025)
Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова осудили за взятку
Бывший исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов получил за взятку девять с половиной лет колонии, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 28.11.2025
происшествия, севастополь, евгений горлов
Происшествия, Севастополь, Евгений Горлов
Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова осудили за взятку

Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова приговорили к 9,5 года

© Фото : Прокуратура города Севастополя/TelegramЕвгений Горлов в зале суда. 28 ноября 2025 года
Евгений Горлов в зале суда. 28 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Прокуратура города Севастополя/Telegram
Евгений Горлов в зале суда. 28 ноября 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов получил за взятку девять с половиной лет колонии, сообщила городская прокуратура.
«
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.
Кроме того, Горлову назначили штраф в 120 миллионов рублей и лишили его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.
Чиновника задержали в августе прошлого года. Как установило следствие, он получил через посредника шесть миллионов рублей от двух коммерческих организаций. Взамен Горлов обещал помощь с погашением задолженности по заключенным договорам и общее покровительство.
Посредника при передаче взятки Максима Ларина суд приговорил к семи с половиной годам строгого режима.
ПроисшествияСевастопольЕвгений Горлов
 
 
