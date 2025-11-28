https://ria.ru/20251128/sud-2058316255.html
Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова осудили за взятку
Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова осудили за взятку - РИА Новости, 28.11.2025
Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова осудили за взятку
Бывший исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов получил за взятку девять с половиной лет колонии, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:50:00+03:00
2025-11-28T12:50:00+03:00
2025-11-28T13:28:00+03:00
происшествия
севастополь
евгений горлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058319176_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_17433697bb147bf803917dc04d7436a7.jpg
https://ria.ru/20251113/sud-2054805784.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058319176_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1a08ecb020506a7a4d035d633f6a04ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, евгений горлов
Происшествия, Севастополь, Евгений Горлов
Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова осудили за взятку
Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова приговорили к 9,5 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов получил за взятку девять с половиной лет колонии, сообщила городская прокуратура.
«
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.
Кроме того, Горлову назначили штраф в 120 миллионов рублей и лишили его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.
Чиновника задержали в августе прошлого года. Как установило следствие, он получил через посредника шесть миллионов рублей от двух коммерческих организаций. Взамен Горлов
обещал помощь с погашением задолженности по заключенным договорам и общее покровительство.
Посредника при передаче взятки Максима Ларина суд приговорил к семи с половиной годам строгого режима.