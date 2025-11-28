В Британии признали провал переговоров по участию в оборонной программе ЕС

ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости. Британская сторона признала неудачу в переговорах по участию в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности, заявил в пятницу британский парламентарий Ник Томас-Саймондс, курирующий в правительстве лейбористов отношения с ЕС.

Издание Politico 21 ноября со ссылкой на европейские источники сообщило, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в программе SAFE.

"Хотя тот факт, что нам не удалось завершить переговоры об участии Великобритании в первом раунде SAFE, вызывает разочарование, оборонная промышленность Великобритании по-прежнему сможет участвовать в проектах в рамках SAFE на условиях третьих стран", - приводит слова Томаса-Саймондса агентство Рейтер

По словам политика, переговоры велись "добросовестно", но Великобритания не будет подписывать соглашения, которые не отвечают национальным интересам и не обеспечивают соотношение цены и качества.

Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.

В среду министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон не готов "любой ценой" присоединиться к кредитному инструменту Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности. В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что власти Великобритании отказались выплатить сумму от 4 до 6,5 миллиардов евро, которую ранее требовала Еврокомиссия, за доступ к кредитному инструменту SAFE.

В мае СМИ сообщили, что Брюссель будет настаивать на том, что Лондон должен использовать фонд SAFE не только для предоставления средств британским компаниям, но и для финансирования заказов у европейских производителей. В июле Financial Times писала, что Брюссель намерен предложить Великобритании доступ к SAFE взамен на отчисление Лондоном доли от продаж оружия, произведенного на выданные кредиты.