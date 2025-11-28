Стереотип, что аграрная наука не очень престижная, преодолен, заявил Путин

"Вы сказали, что существуют стереотипы о том, что аграрная наука какая-то не очень интересная, не очень важная, не престижная. Откровенно говоря, для меня даже неожиданно, потому что мне кажется, что в последнее время все-таки мы этот стереотип уже в значительной степени преодолели", - сказал глава государства, обращаясь к одной из участниц V Конгресса молодых ученых.