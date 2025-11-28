Песков рассказал, о чем думают на Западе на фоне скандала на Украине

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В США и Европе на фоне коррупционного скандала в Киеве думают, что будет дальше с киевским режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.