28.11.2025

Песков рассказал, о чем думают на Западе на фоне скандала на Украине
21:49 28.11.2025
Песков рассказал, о чем думают на Западе на фоне скандала на Украине
В США и Европе на фоне коррупционного скандала в Киеве думают, что будет дальше с киевским режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
Песков: в США и Европе думают, что будет дальше с киевским режимом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В США и Европе на фоне коррупционного скандала в Киеве думают, что будет дальше с киевским режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом: что будет завтра с киевским режимом", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака
Вчера, 21:48
В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака.
Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков рассказал, что спровоцировало политический кризис на Украине
Вчера, 21:40
 
