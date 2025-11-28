В США ужесточили обвинения против подозреваемого в атаке на нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро объявила об ужесточении обвинений против подозреваемого в атаке на нацгвардейцев в Вашингтоне.
"Безусловно, нам предстоит предъявить ещё множество обвинений, но мы переквалифицируем первоначальные обвинения в нападении в убийство первой степени", - сказала Пирро в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос, будет ли дальнейшее ужесточение обвинений, Пирро ответила "вне всяких сомнений".
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
