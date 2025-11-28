Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает, пишет WP

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Возможности реагирования американских властей на киберугрозы снижаются, в то время как искусственный интеллект (ИИ) только усиливает эти угрозы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников и экспертов.
"Возможность федерального правительства справляться с кибершпионажем, разрушительными взломами и махинациями организованной преступности снижается при администрации (Дональда) Трампа, в то время как искусственный интеллект значительно усиливает эти угрозы", - пишет издание со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц и экспертов в сфере кибербезопасности.
Как отмечает издание, это связано с увольнением трети сотрудников в агентстве кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, вызванными как недовольством президента США Дональда Трампа в адрес агентства, так и общим сокращением правительственного аппарата.
"В то время как противники увеличивают (использование- ред.) ИИ, федеральные позиции в киберсфере снижаются. Стратегия неясна, число сотрудников снижается, возможности уничтожены. Нравится вам или нет, но мы не такие сильные, какими нам нужно сейчас быть", - заявил в комментарии газете экс-глава агентства Крис Кребс.
В США раскрыли планы по разделению России
Вчера, 06:02