Рейтинг@Mail.ru
Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает, пишет WP - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ssha-2058398591.html
Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает, пишет WP
Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает, пишет WP - РИА Новости, 28.11.2025
Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает, пишет WP
Возможности реагирования американских властей на киберугрозы снижаются, в то время как искусственный интеллект (ИИ) только усиливает эти угрозы, сообщает газета РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:56:00+03:00
2025-11-28T15:56:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20251128/ssha-2058238562.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает, пишет WP

WP: возможности реагирования властей США на киберугрозы снижаются

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Возможности реагирования американских властей на киберугрозы снижаются, в то время как искусственный интеллект (ИИ) только усиливает эти угрозы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников и экспертов.
"Возможность федерального правительства справляться с кибершпионажем, разрушительными взломами и махинациями организованной преступности снижается при администрации (Дональда) Трампа, в то время как искусственный интеллект значительно усиливает эти угрозы", - пишет издание со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц и экспертов в сфере кибербезопасности.
Как отмечает издание, это связано с увольнением трети сотрудников в агентстве кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, вызванными как недовольством президента США Дональда Трампа в адрес агентства, так и общим сокращением правительственного аппарата.
"В то время как противники увеличивают (использование- ред.) ИИ, федеральные позиции в киберсфере снижаются. Стратегия неясна, число сотрудников снижается, возможности уничтожены. Нравится вам или нет, но мы не такие сильные, какими нам нужно сейчас быть", - заявил в комментарии газете экс-глава агентства Крис Кребс.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В США раскрыли планы по разделению России
Вчера, 06:02
 
ТехнологииСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала