Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает, пишет WP

"В то время как противники увеличивают (использование- ред.) ИИ, федеральные позиции в киберсфере снижаются. Стратегия неясна, число сотрудников снижается, возможности уничтожены. Нравится вам или нет, но мы не такие сильные, какими нам нужно сейчас быть", - заявил в комментарии газете экс-глава агентства Крис Кребс.