Новый спортзал с раздевалками и душевыми начали строить в Химках
Новый спортзал с раздевалками и душевыми начали строить в Химках
В подмосковных Химках на территории стадиона имени Анфисы Резцовой (ранее – "Снежинка") началось строительство двухэтажного здания с новым спортивным залом,... РИА Новости, 28.11.2025
Новый спортзал с раздевалками и душевыми начали строить в Химках
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В подмосковных Химках на территории стадиона имени Анфисы Резцовой (ранее – "Снежинка") началось строительство двухэтажного здания с новым спортивным залом, утепленными раздевалками и душевыми, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Сейчас начался первый этап строительства двухэтажного здания. Оно будем вмещать в себя спортивный зал, пять раздевалок, туалеты и душевые. В здании проведут электрическое отопление и горячее водоснабжение. Строительство планируем завершить до конца года", – рассказал директор автономного учреждения "Дирекция спортивных сооружений" Иван Чистов, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в Химках уделяется особое внимание благоустройству существующих спортивных объектов и созданию новых. Новое сооружение создаст необходимые условия для комфортных тренировок и будет способствовать эффективной подготовке спортсменов.
В пресс-службе отметили, что длина лыжероллерной трассы на стадионе составляет три километра. Маршрут доступен для спортсменов с разным уровнем подготовки. Также на территории стадиона есть универсальная хоккейная коробка. Зимой ее заливают для катания на коньках. Для посетителей на стадионе работает прокат спортивного инвентаря.