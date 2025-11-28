Новый спортзал с раздевалками и душевыми начали строить в Химках

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В подмосковных Химках на территории стадиона имени Анфисы Резцовой (ранее – "Снежинка") началось строительство двухэтажного здания с новым спортивным залом, утепленными раздевалками и душевыми, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"Сейчас начался первый этап строительства двухэтажного здания. Оно будем вмещать в себя спортивный зал, пять раздевалок, туалеты и душевые. В здании проведут электрическое отопление и горячее водоснабжение. Строительство планируем завершить до конца года", – рассказал директор автономного учреждения "Дирекция спортивных сооружений" Иван Чистов, его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что в Химках уделяется особое внимание благоустройству существующих спортивных объектов и созданию новых. Новое сооружение создаст необходимые условия для комфортных тренировок и будет способствовать эффективной подготовке спортсменов.