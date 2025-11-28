Рейтинг@Mail.ru
Новый спортзал с раздевалками и душевыми начали строить в Химках - РИА Новости, 28.11.2025
15:46 28.11.2025
Новый спортзал с раздевалками и душевыми начали строить в Химках
Новый спортзал с раздевалками и душевыми начали строить в Химках
В подмосковных Химках на территории стадиона имени Анфисы Резцовой (ранее – "Снежинка") началось строительство двухэтажного здания с новым спортивным залом,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:46:00+03:00
2025-11-28T15:46:00+03:00
химки (городской округ в московской области), анфиса резцова, иван чистов, капремонт в москве, спорт
Химки (городской округ в Московской области), Анфиса Резцова, Иван Чистов, Капремонт в Москве, Спорт
Новый спортзал с раздевалками и душевыми начали строить в Химках

В Химках началось возведение нового спортзала с утепленными раздевалками

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В подмосковных Химках на территории стадиона имени Анфисы Резцовой (ранее – "Снежинка") началось строительство двухэтажного здания с новым спортивным залом, утепленными раздевалками и душевыми, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Сейчас начался первый этап строительства двухэтажного здания. Оно будем вмещать в себя спортивный зал, пять раздевалок, туалеты и душевые. В здании проведут электрическое отопление и горячее водоснабжение. Строительство планируем завершить до конца года", – рассказал директор автономного учреждения "Дирекция спортивных сооружений" Иван Чистов, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в Химках уделяется особое внимание благоустройству существующих спортивных объектов и созданию новых. Новое сооружение создаст необходимые условия для комфортных тренировок и будет способствовать эффективной подготовке спортсменов.
В пресс-службе отметили, что длина лыжероллерной трассы на стадионе составляет три километра. Маршрут доступен для спортсменов с разным уровнем подготовки. Также на территории стадиона есть универсальная хоккейная коробка. Зимой ее заливают для катания на коньках. Для посетителей на стадионе работает прокат спортивного инвентаря.
Жители подмосковных Химок смогут бесплатно пройти онкоскрининг 29 ноября - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Жители подмосковных Химок смогут бесплатно пройти онкоскрининг 29 ноября
Химки (городской округ в Московской области)Анфиса РезцоваИван ЧистовКапремонт в МосквеСпорт
 
 
