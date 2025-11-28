Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 28.11.2025
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась - РИА Новости, 28.11.2025
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась
Атака ВСУ в районе села Хатнее в Харьковской области провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась

Атака ВСУ в районе села Хатнее в Харьковской области провалилась

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Атака ВСУ в районе села Хатнее в Харьковской области провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На участке фронта Меловое-Хатнее противник провел одну атаку в районе Хатнего, успеха не имел, отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
