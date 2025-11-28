Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Атака ВСУ в районе села Хатнее в Харьковской области провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое-Хатнее противник провел одну атаку в районе Хатнего, успеха не имел, отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.