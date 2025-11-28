https://ria.ru/20251128/spetsoperatsiya-2058240581.html
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась - РИА Новости, 28.11.2025
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась
Атака ВСУ в районе села Хатнее в Харьковской области провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T06:44:00+03:00
2025-11-28T06:44:00+03:00
2025-11-28T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4904fbdf2320c574e02ffa7fad9a3933.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a6282aa7291098d80b93b4ab47ee7f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Атака ВСУ в районе одного из сел в Харьковской области провалилась
Атака ВСУ в районе села Хатнее в Харьковской области провалилась