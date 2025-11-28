ВСУ разместили позиции рядом с храмами в Волчанске

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие организовали пункты размещения личного состава рядом с несколькими храмами и часовнями в Волчанске и соседних селах Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Наша разведка установила, что несколько украинских подразделений разместились рядом с храмами, одно прямо на территории часовни", - сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что ВСУ таким образом прикрываются религиозными учреждениями.

"Это усложняет работу наших БПЛА и артиллерии, поскольку нужно сохранить храмы целыми", - объяснил он.