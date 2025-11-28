https://ria.ru/20251128/spasateli-2058356697.html
В Южно-Сахалинске спасатели проливают водой не успевший застыть бетон
В Южно-Сахалинске спасатели проливают водой не успевший застыть бетон - РИА Новости, 28.11.2025
В Южно-Сахалинске спасатели проливают водой не успевший застыть бетон
28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спасатели на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске проливают водой еще не успевший застыть бетон, чтобы добраться до нижних слоев завалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте обрушения спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают разрушенные конструкции, а также водой проливают бетон, который пока еще не застыл, чтобы добраться до нижних слоев завалов", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, конструкции упали во время заливки бетона на крышу сооружения. Пострадали четыре человека. По данным правительства области, три человека погибли.