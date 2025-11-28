В Южно-Сахалинске спасатели проливают водой не успевший застыть бетон

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спасатели на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске проливают водой еще не успевший застыть бетон, чтобы добраться до нижних слоев завалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На месте обрушения спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают разрушенные конструкции, а также водой проливают бетон, который пока еще не застыл, чтобы добраться до нижних слоев завалов", - говорится в сообщении.