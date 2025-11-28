РИА Новости и Pakistan Observer заключили соглашение о сотрудничестве

Исламабад, 28 ноября – РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и газета Pakistan Observer подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском языке и укрепление медийных связей между Россией и Пакистаном. Торжественная церемония прошла в штаб-квартире Pakistan Observer в Исламабаде.

От российской стороны подпись под документом поставил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, от пакистанской — председатель и исполнительный директор Pakistan Observer Фейсал Захид Малик.

© Фото : Pakistan Observer РИА Новости заключило соглашение о сотрудничестве с газетой Pakistan Observer

Василий Пушков подчеркнул: "В современном мире информационный обмен становится ключевым инструментом для налаживания диалога и взаимопонимания между народами. Наше соглашение с Pakistan Observer создает площадку для честного и открытого обмена мнениями и фактами".