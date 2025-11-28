РИА Новости и Pakistan Observer заключили соглашение о сотрудничестве

Исламабад, 28 ноября – РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и газета Pakistan Observer подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском языке и укрепление медийных связей между Россией и Пакистаном. Торжественная церемония прошла в штаб-квартире Pakistan Observer в Исламабаде.
От российской стороны подпись под документом поставил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, от пакистанской — председатель и исполнительный директор Pakistan Observer Фейсал Захид Малик.
© Фото : Pakistan ObserverРИА Новости заключило соглашение о сотрудничестве с газетой Pakistan Observer
РИА Новости заключило соглашение о сотрудничестве с газетой Pakistan Observer
Василий Пушков подчеркнул: "В современном мире информационный обмен становится ключевым инструментом для налаживания диалога и взаимопонимания между народами. Наше соглашение с Pakistan Observer создает площадку для честного и открытого обмена мнениями и фактами".
В свою очередь Фейсал Захид Малик отметил: "Это знаковое соглашение о сотрудничестве с РИА Новости — важный шаг к укреплению связей между Пакистаном и Россией. Оно открывает путь для обмена ключевой информацией и взглядами, позволяя читателям напрямую познакомиться с реальностью и культурой друг друга. Благодаря возможности делиться подлинными историями и фактами, это соглашение становится мостом между нашими народами, в фундаменте которого лежит общее стремление к достоверной журналистике и обмену профессиональным опытом, который обогатит медиапространство обеих стран".