Юрий Хаханов: резиденты Сколково активно разрабатывают тему безопасности - 28.11.2025
19:06 28.11.2025
Юрий Хаханов: резиденты Сколково активно разрабатывают тему безопасности
Юрий Хаханов: резиденты Сколково активно разрабатывают тему безопасности - РИА Новости, 28.11.2025
Юрий Хаханов: резиденты Сколково активно разрабатывают тему безопасности
Резиденты Сколково активно занимаются тематикой обеспечения безопасности, такие разработки ведутся в университете Сколтех, а также создаются стартапами, и... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:06:00+03:00
2025-11-28T19:06:00+03:00
технологии
россия
сколково
сочи
сколковский институт науки и технологий
россия
сколково
сочи
технологии, россия, сколково, сочи, сколковский институт науки и технологий
Технологии, Россия, Сколково, Сочи, Сколковский институт науки и технологий
Юрий Хаханов: резиденты Сколково активно разрабатывают тему безопасности

Сколтех и стартапы Сколково активно занимаются тематикой безопасности

Логотип Инновационного центра "Сколково"
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Резиденты Сколково активно занимаются тематикой обеспечения безопасности, такие разработки ведутся в университете Сколтех, а также создаются стартапами, и активно используются государством и бизнесом, сообщил директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Сколково Юрий Хаханов.
Хаханов выступил на сессии "От формулы до решения: наука и практика предупреждения чрезвычайных ситуаций", которая была организована МЧС России в рамках V Конгресса молодых ученых в Сочи.
Говоря о направлениях инноваций, Хаханов отметил системы видеонаблюдения и видео- и аудиоаналитики. По его словам, которые приводит пресс-служба Сколково, такие системы начали развиваться именно в Сколково и уже во многом стали стандартами, а компании-разработчики превратились в крупных игроков, лидеров рынка. Некоторые проекты приобрели такие крупные компании, как Сбер и МТС, внедрив решения в свои платформы.
"Мы имеем собственную звуко- и видеоаналитику мирового уровня. Это системы, где требуется обработка значительных массивов данных, используется искусственный интеллект. Любой большой колл-центр работает с аудиоаналитикой. И если раньше применялись простые алгоритмы, то сейчас нам помогает ИИ, который анализирует речь и подсказывает, как реагировать на те или иные звонки", - приводятся в сообщении слова представителя Сколково.
Хаханов отметил, что разработок в области цифровизации, использовании ИИ для обеспечения безопасности становится все больше и больше, и Сколково готово взаимодействовать с образовательными и научными организациями, поддерживая стартапы, которые там образуются. Отбор таких проектов ведется по ряду критериев. Это научно-техническая новизна, инновационность, а также коммерческий потенциал. При этом Сколково следит за тем, чтобы не было противоречия основным научным положениям и теориям. Еще один критерий — наличие команды. Решения оценивают внешние эксперты из науки, бизнеса, представители инвестсообщества, корпоративные инноваторы.
"Стремимся, чтобы в экосистеме были активные проекты и оказываем поддержку наиболее перспективным. Даем резидентам налоговые льготы. И на уровне государства этот опыт признан успешным. Есть программы грантовой поддержки. И сейчас мы делаем грантовые меры очень фокусными, так, чтобы они помогали решать конкретные задачи. Здесь мы опираемся на запрос рынка. Наконец, в системе совместно с ВЭБ.РФ есть венчурный фонд. И сейчас он уже занимается не только венчурными, но и прямыми инвестициями", - резюмировал Хаханов.
ТехнологииРоссияСколковоСочиСколковский институт науки и технологий
 
 
