Юрий Хаханов: резиденты Сколково активно разрабатывают тему безопасности

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Резиденты Сколково активно занимаются тематикой обеспечения безопасности, такие разработки ведутся в университете Сколтех, а также создаются стартапами, и активно используются государством и бизнесом, сообщил директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Сколково Юрий Хаханов.

Хаханов выступил на сессии "От формулы до решения: наука и практика предупреждения чрезвычайных ситуаций", которая была организована МЧС России в рамках V Конгресса молодых ученых в Сочи

Говоря о направлениях инноваций, Хаханов отметил системы видеонаблюдения и видео- и аудиоаналитики. По его словам, которые приводит пресс-служба Сколково , такие системы начали развиваться именно в Сколково и уже во многом стали стандартами, а компании-разработчики превратились в крупных игроков, лидеров рынка. Некоторые проекты приобрели такие крупные компании, как Сбер МТС , внедрив решения в свои платформы.

"Мы имеем собственную звуко- и видеоаналитику мирового уровня. Это системы, где требуется обработка значительных массивов данных, используется искусственный интеллект. Любой большой колл-центр работает с аудиоаналитикой. И если раньше применялись простые алгоритмы, то сейчас нам помогает ИИ, который анализирует речь и подсказывает, как реагировать на те или иные звонки", - приводятся в сообщении слова представителя Сколково.

Хаханов отметил, что разработок в области цифровизации, использовании ИИ для обеспечения безопасности становится все больше и больше, и Сколково готово взаимодействовать с образовательными и научными организациями, поддерживая стартапы, которые там образуются. Отбор таких проектов ведется по ряду критериев. Это научно-техническая новизна, инновационность, а также коммерческий потенциал. При этом Сколково следит за тем, чтобы не было противоречия основным научным положениям и теориям. Еще один критерий — наличие команды. Решения оценивают внешние эксперты из науки, бизнеса, представители инвестсообщества, корпоративные инноваторы.