Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии
Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии - РИА Новости, 28.11.2025
Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии
Российская сторона заверила венгерскую, что если саммит РФ-США по Украине состоится, то пройдет в Будапеште, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 28.11.2025
Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии
