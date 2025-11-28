Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии
18:51 28.11.2025 (обновлено: 19:10 28.11.2025)
Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии
Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии
Российская сторона заверила венгерскую, что если саммит РФ-США по Украине состоится, то пройдет в Будапеште, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 28.11.2025
россия, москва, будапешт, украина, в мире, мирный план сша по украине, петер сийярто
Россия, Москва, Будапешт, Украина, В мире, Мирный план США по Украине, Петер Сийярто
Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии

Сийрто: Москва заверила, что если саммит Россия — США состоится, то в Будапеште

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Российская сторона заверила венгерскую, что если саммит РФ-США по Украине состоится, то пройдет в Будапеште, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Президент России заверил нас, что если и состоится мирный саммит, то он, несомненно, пройдёт в Будапеште", - сказал Сийярто в видеообращении с Манежной площади, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Россия и Венгрия достигли согласия по АЭС "ПАКШ-2", заявил Сийярто
Вчера, 19:09
 
РоссияМоскваБудапештУкраинаВ миреМирный план США по УкраинеПетер Сийярто
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
