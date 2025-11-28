Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии

БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Российская сторона заверила венгерскую, что если саммит РФ-США по Украине состоится, то пройдет в Будапеште, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.