В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек
В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек - РИА Новости, 28.11.2025
В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек
Жертвами ударов израильской боевой авиации по поселению Бейт-Джан (около 50 км от сирийской столицы) в провинции Дамаск, по предварительным данным, стали 9... РИА Новости, 28.11.2025
В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек
БЕЙРУТ, 28 ноя - РИА Новости. Жертвами ударов израильской боевой авиации по поселению Бейт-Джан (около 50 км от сирийской столицы) в провинции Дамаск, по предварительным данным, стали 9 человек, информирует сирийский телеканал Syria TV.
"На данный момент девять человек погибли в результате ударов оккупационного Израиля
по Бейт-Джан. Под завалами остается целая семья", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, наблюдается большой отток жителей Бейт-Джан в соседние поселения на фоне продолжающихся бомбардировок.
Ранее газета Al Watan сообщила, что удары израильской авиации начались после того, как группа мирных граждан окружила группу израильских военных проводивших рейд в Бейт-Джан.