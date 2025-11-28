Рейтинг@Mail.ru
В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек - РИА Новости, 28.11.2025
10:46 28.11.2025
В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек
В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек
в мире
израиль
сирия
дамаск (мухафаза)
в мире, израиль, сирия, дамаск (мухафаза)
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (мухафаза)
В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек

Девять человек погибли при ударах ВВС Израиля по сирийскому поселению Бейт-Джан

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоселение Бейт Джан в Сирии
Поселение Бейт Джан в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Поселение Бейт Джан в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 ноя - РИА Новости. Жертвами ударов израильской боевой авиации по поселению Бейт-Джан (около 50 км от сирийской столицы) в провинции Дамаск, по предварительным данным, стали 9 человек, информирует сирийский телеканал Syria TV.
"На данный момент девять человек погибли в результате ударов оккупационного Израиля по Бейт-Джан. Под завалами остается целая семья", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, наблюдается большой отток жителей Бейт-Джан в соседние поселения на фоне продолжающихся бомбардировок.
Ранее газета Al Watan сообщила, что удары израильской авиации начались после того, как группа мирных граждан окружила группу израильских военных проводивших рейд в Бейт-Джан.
В миреИзраильСирияДамаск (мухафаза)
 
 
