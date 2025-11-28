В Сирии от ударов Израиля по поселению Бейт-Джан погибли девять человек

БЕЙРУТ, 28 ноя - РИА Новости. Жертвами ударов израильской боевой авиации по поселению Бейт-Джан (около 50 км от сирийской столицы) в провинции Дамаск, по предварительным данным, стали 9 человек, информирует сирийский телеканал Syria TV.

"На данный момент девять человек погибли в результате ударов оккупационного Израиля по Бейт-Джан. Под завалами остается целая семья", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, наблюдается большой отток жителей Бейт-Джан в соседние поселения на фоне продолжающихся бомбардировок.