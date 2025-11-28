Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025

Шандалович: Парламентарии Карелии предложили программу "Конкретных дел"
16:50 28.11.2025
Шандалович: Парламентарии Карелии предложили программу "Конкретных дел"
Шандалович: Парламентарии Карелии предложили программу "Конкретных дел"
республика карелия, единая россия
Республика Карелия, Единая Россия
Шандалович: Парламентарии Карелии предложили программу "Конкретных дел"

В проект закона о бюджете Карелии внесено несколько десятков поправок

© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В законопроект о бюджете Карелии на 2026-2028 годы внесено несколько десятков поправок, касающихся финансирования ремонта муниципальных дорог и мостов, льготных лекарств, общественного транспорта, капремонта учреждений образования, культуры и других вопросов, сообщил председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.
Подготовке поправок в законопроект о бюджете предшествовали встречи депутатов с жителями, представителями местного самоуправления, учреждений. Внесение поправок завершается в пятницу, депутаты рассмотрят их на заседании 4 декабря.
"Понятно, что большинство средств в бюджете распределены по программам, а значит, имеют целевой характер. Да, эффективно работают программы инициативного бюджетирования, с 2025 года в Карелии запущена программа льготных бюджетных кредитов под 1%, и районы, округа их активно используют. Это хорошие механизмы поддержки. Но и коллеги-депутаты, и представители муниципальных образований обращают внимание, что есть наболевшие, не требующие глобальных затрат вопросы, на которые в местных бюджетах не удается найти денег. В то же время они имеют большое значение для местных жителей: где-то сделать уличное освещение, где-то заменить окна в Доме культуры, где-то отремонтировать проблемный участок дороги и так далее. Поэтому мы предложили запустить программу "Конкретных дел" по наказам избирателей. Соответствующую поправку подготовили и внесли депутаты фракции "Единая Россия", - приводит слова Шандаловича пресс-служба регионального парламента.
По его словам, поправка предусматривает выделение по 10 миллионов рублей каждому из 17 муниципальных округов и районов.
Как отметила, в свою очередь, вице-спикер Ольга Шмаеник, у муниципалитетов много полномочий и, соответственно, много задач, которые нужно решать в интересах жителей. Поэтому средства программы "Конкретных дел" можно будет потратить на благоустройство, проведение аварийных ремонтных работ на мостах, приобретение специализированного транспорта, например, водовозки или автолавки.
Вице-спикер Илья Раковский считает, что программа "Конкретных дел" должна стать хорошим подспорьем для решения в муниципальных образованиях неотложных нужд, точечных проблем, о которых говорят их жители. "К примеру, для Беломорского муниципального округа актуальна покупка вакуумной машины для обслуживания сетей водоканала и пассажирского автобуса для муниципального маршрута "Сосновец - Пушной - Машезеро", который долгое время некому обслуживать", - заметил он.
