Австрийский футболист продлил контракт с "Рубином" до 2030 года
Футбол
 
19:22 28.11.2025
Австрийский футболист продлил контракт с "Рубином" до 2030 года
Австрийский футболист продлил контракт с "Рубином" до 2030 года
Австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай продлил контракт с казанским футбольным клубом "Рубин", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T19:22:00+03:00
2025-11-28T19:23:00+03:00
Австрийский футболист продлил контракт с "Рубином" до 2030 года

Австрийский футболист Шабанхаджай продлил контракт с "Рубином" до 2030 года

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай продлил контракт с казанским футбольным клубом "Рубин", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новое соглашение 24-летнего форварда с казанской командой рассчитано до 2030 года.
Шабанхаджай выступает за "Рубин" с января 2024 года, в казанскую команду австриец перешел из словенской "Муры". До этого он также выступал за австрийские клубы "Штурм" и "Капфенберг".
Всего Шабанхаджай сыграл за "Рубин" 62 матча и забил 9 голов. Его клуб после 16 туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.
"Рубин" по пенальти проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Кубка России
Футбол
 
