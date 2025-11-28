https://ria.ru/20251128/shabankhadzhay-2058480750.html
Австрийский футболист продлил контракт с "Рубином" до 2030 года
Австрийский футболист продлил контракт с "Рубином" до 2030 года - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Австрийский футболист продлил контракт с "Рубином" до 2030 года
Австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай продлил контракт с казанским футбольным клубом "Рубин", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T19:22:00+03:00
2025-11-28T19:22:00+03:00
2025-11-28T19:23:00+03:00
футбол
спорт
дардан шабанхаджай
рубин
мура
штурм
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923513062_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d96af72c7633211dc72cf95bed7c571.jpg
/20251125/rubin-2057543469.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923513062_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c836038e6949a9b93372285084c48c85.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дардан шабанхаджай, рубин, мура, штурм, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Дардан Шабанхаджай, Рубин, Мура, Штурм, Российская премьер-лига (РПЛ)
Австрийский футболист продлил контракт с "Рубином" до 2030 года
Австрийский футболист Шабанхаджай продлил контракт с "Рубином" до 2030 года
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай продлил контракт с казанским футбольным клубом "Рубин", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новое соглашение 24-летнего форварда с казанской командой рассчитано до 2030 года.
Шабанхаджай выступает за "Рубин" с января 2024 года, в казанскую команду австриец перешел из словенской "Муры". До этого он также выступал за австрийские клубы "Штурм" и "Капфенберг".
Всего Шабанхаджай сыграл за "Рубин" 62 матча и забил 9 голов. Его клуб после 16 туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.