"Северсталь" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
18:29 28.11.2025
"Северсталь" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Северсталь" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Северсталь" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Северсталь" и "Локомотив" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
северсталь, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Северсталь, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Северсталь" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Северсталь" и "Локомотив" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 28 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Северсталь
2 : 0
Локомотив
04:32 • Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Григорий Ващенко)
24:26 • Илья Рейнгардт
(Данил Аймурзин)
