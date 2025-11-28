https://ria.ru/20251128/severstal-lokomotiv-smotret-onlayn-2058379048.html
"Северсталь" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Северсталь" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Северсталь" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Северсталь" и "Локомотив" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T18:29:00+03:00
2025-11-28T18:29:00+03:00
2025-11-28T18:29:00+03:00
хоккей
северсталь
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017535189_0:273:2207:1514_1920x0_80_0_0_56b77e44bd00cba0a5e1a8ce35c0f47a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017535189_0:211:2435:2037_1920x0_80_0_0_0957bd672d3d345c0cb1d65de0a61761.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северсталь, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Северсталь, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей