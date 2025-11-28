Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области впервые за 10 лет выросла рождаемость - РИА Новости, 28.11.2025
21:12 28.11.2025
В Новгородской области впервые за 10 лет выросла рождаемость
В Новгородской области впервые за 10 лет выросла рождаемость - РИА Новости, 28.11.2025
В Новгородской области впервые за 10 лет выросла рождаемость
Благодаря новым мерам поддержки рождаемость в Новгородской области впервые за десять лет перестала снижаться, сейчас она держится на уровне 2024 года, сообщила... РИА Новости, 28.11.2025
новгородская область
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
новгородская область
новгородская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Новгородская область, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
В Новгородской области впервые за 10 лет выросла рождаемость

В Новгородской области впервые за 10 лет перестала снижаться рождаемость

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Благодаря новым мерам поддержки рождаемость в Новгородской области впервые за десять лет перестала снижаться, сейчас она держится на уровне 2024 года, сообщила министр труда, семейной и социальной политики региона Светлана Семенова.
Расширенное заседание координационного совета по реализации семейной политики на территории Новгородской области состоялась в правительстве региона. В ходе заседания Семенова отметила, что Новгородская область относится к регионам "демографической зимы", а таких в стране – 41. Эти регионы получают дополнительные средства из федерального бюджета на введение мер поддержки при рождении детей.
"Если с 2016 года мы наблюдали ежегодное снижение, на протяжении десяти лет практически, то сейчас мы видим, что принятые меры, в том числе пункты проката для новорожденных, дополнительные службы сопровождения беременных… помогли нам остановить снижение… Мы фиксируем по итогам десяти месяцев стабилизацию суммарного коэффициента рождаемости… Сейчас мы держимся на уровне прошлого года, поэтому… и дальше будем работать над тем, чтобы он не только сохранялся на уровне, но ещё и рос", - отметила Семенова.
Она также уточнила, что среди новых мер поддержки - выплата при рождении третьего и последующих детей для молодых семей до 35 лет. Эту выплату в размере 300 тысяч рублей уже получили 140 семей. Ожидается, что до конца года ее получат еще не менее 20 многодетных семей. Мера поддержки будет действовать и в 2026 году. По словам Семеновой, в результате реализации региональной программы по повышению рождаемости в 2025 году показатель рождения третьих и последующих детей в Новгородской области выше, чем в среднем по стране.
Региональная программа по повышению рождаемости была утверждена в Новгородской области в конце декабря 2024 года и рассчитана до 2030 года. Она носит характер межведомственной программы и согласована Минтрудом РФ.
Новгородская областьМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
