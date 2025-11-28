Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/rossija-2058508430.html
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами - РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами
Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:52:00+03:00
2025-11-28T20:52:00+03:00
безопасность
россия
орловская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251128/bpla-2058303536.html
россия
орловская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, орловская область, белгородская область
Безопасность, Россия, Орловская область, Белгородская область
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами

Силы ПВО за 3 часа сбили 12 украинских БПЛА над 4 регионами РФ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого ноября текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области и по два БПЛА – над территориями Ростовской области и Республики Калмыкия", - говорится в сообщении ведомства.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax
Вчера, 12:17
 
БезопасностьРоссияОрловская областьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала