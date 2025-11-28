https://ria.ru/20251128/rossija-2058508430.html
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами - РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами
Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:52:00+03:00
2025-11-28T20:52:00+03:00
2025-11-28T20:52:00+03:00
безопасность
россия
орловская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251128/bpla-2058303536.html
россия
орловская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, орловская область, белгородская область
Безопасность, Россия, Орловская область, Белгородская область
Силы ПВО за три часа сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами
Силы ПВО за 3 часа сбили 12 украинских БПЛА над 4 регионами РФ