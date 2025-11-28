Рейтинг@Mail.ru
Россия уважает позицию Венгрии по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 28.11.2025 (обновлено: 19:16 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/rossija-2058476813.html
Россия уважает позицию Венгрии по Украине, заявил Лавров
Россия уважает позицию Венгрии по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 28.11.2025
Россия уважает позицию Венгрии по Украине, заявил Лавров
Россия, в отличие от стран Евросоюза, уважает позицию Венгрии по Украине, как и позицию по данному вопросу любой другой страны, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:04:00+03:00
2025-11-28T19:16:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
сергей лавров
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251128/vengrija-2058350882.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, сергей лавров, павел зарубин
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Россия уважает позицию Венгрии по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия уважает позицию Венгрии по Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия, в отличие от стран Евросоюза, уважает позицию Венгрии по Украине, как и позицию по данному вопросу любой другой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В отличие от европейских стран, которые то и дело выступают с претензиями. (Премьер-министр Венгрии Виктор - ред.) Орбан свои действия не согласовывает с Брюсселем... Мы уважаем позицию Венгрии, как и любой другой страны", - заявил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан
Вчера, 14:22
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаСергей ЛавровПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала