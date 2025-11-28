https://ria.ru/20251128/rossija-2058465705.html
Песков: Россия получает предложения, которые обсуждаются в рамках плана США
Песков: Россия получает предложения, которые обсуждаются в рамках плана США - РИА Новости, 28.11.2025
Песков: Россия получает предложения, которые обсуждаются в рамках плана США
Россия получает предложения, которые согласовываются в рамках обсуждения мирного плана США по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:25:00+03:00
2025-11-28T18:25:00+03:00
2025-11-28T18:30:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251128/peskov-2058460899.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков: Россия получает предложения, которые обсуждаются в рамках плана США
Песков: РФ получает предложения, которые согласовываются в рамках плана США