Организацию Human Rights Watch* признали нежелательной в России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американская организация Human Rights Watch* внесена в перечень нежелательных в России, следует из перечня иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Соответствующий перечень опубликован на сайте Минюста РФ

"Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... 279... Human Rights Watch*, Inc. ("Защита прав человека"*), США", - говорится в перечне.

Кроме того, в него внесен разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. компания GSC Game World*.