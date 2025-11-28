https://ria.ru/20251128/rossija-2058424582.html
Организацию Human Rights Watch* признали нежелательной в России
Американская организация Human Rights Watch* внесена в перечень нежелательных в России, следует из перечня иностранных и международных НПО, деятельность которых
россия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американская организация Human Rights Watch* внесена в перечень нежелательных в России, следует из перечня иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Соответствующий перечень опубликован на сайте Минюста РФ
.
"Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... 279... Human Rights Watch*, Inc. ("Защита прав человека"*), США", - говорится в перечне.
Кроме того, в него внесен разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. компания GSC Game World*.
*Внесена в перечень нежелательных организаций в России.