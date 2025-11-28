https://ria.ru/20251128/rossija-2058333817.html
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт - РИА Новости, 28.11.2025
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт, сообщило Минцифры. РИА Новости, 28.11.2025
россия
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
Российские операторы запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт, сообщило Минцифры
.
"Крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили механизм верификации для иностранных сим-карт, у которых при попадании на территорию России
временно блокируются услуги мобильного интернета и обмена СМС", — говорится в релизе.
В середине месяца Минцифры сообщило, что для защиты от БПЛА операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения. Он будет применяться, если сим-карту не используют в течение 72 часов или человек вернулся из-за рубежа. На время ограничений у абонентов не будет мобильного интернета и возможности отправлять СМС. В ведомстве добавили, что восстановить доступ к услугам можно в любой момент через оператора или call-центр.
Министерство напомнило, что абоненты отечественных операторов могут восстановить доступ к сети, подтвердив личность.
"Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт", — отметили в сообщении.
При регистрации карты пользователю придет СМС с просьбой авторизоваться через Captcha. После прохождения теста в течение нескольких минут человек получит доступ ко всем услугам.
Механизм позволит повысить уровень комфорта иностранцев, которые пользуются в России роумингом, объяснили в ведомстве.