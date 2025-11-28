Рейтинг@Mail.ru
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда - РИА Новости, 28.11.2025
16:59 28.11.2025
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда - РИА Новости, 28.11.2025
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда
Проект разрабатываемого организацией ГОСТа на шаурму предусматривает названия блюда "шаурма" и "шаверма" в равном значении, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2025
общество
роскачество
россия
россия
2025
Новости
общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда

ГОСТ на шаурму предусматривает равноправное использование двух названий блюда

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Проект разрабатываемого организацией ГОСТа на шаурму предусматривает названия блюда "шаурма" и "шаверма" в равном значении, сообщила РИА Новости пресс-служба Роскачества.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв обратился в организацию с просьбой закрепить равноправное использование обоих наименований, "шаурма" и "шаверма", в качестве допустимых в технической документации, меню и рекламных материалах. Копия соответствующего обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом документа предусматривается, что на территории Российской Федерации такая продукция может иметь названия "шаурма" и "шаверма" в равном значении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
Накануне Роскачество сообщило РИА Новости, что проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки, организация анализирует все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех.
В июне 2024 года Роскачество сообщало, что организация совместно с Федерацией рестораторов и отельеров приступает к разработке нового национального стандарта на шаурму. Стандарт должен установить единые технические требования к шаурме в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, с учетом сложившихся передовых практических наработок.
ОбществоРоскачествоРоссия
 
 
