https://ria.ru/20251128/roskachestvo-2058427574.html
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда - РИА Новости, 28.11.2025
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда
Проект разрабатываемого организацией ГОСТа на шаурму предусматривает названия блюда "шаурма" и "шаверма" в равном значении, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:59:00+03:00
2025-11-28T16:59:00+03:00
2025-11-28T16:59:00+03:00
общество
роскачество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/86/1496008675_0:541:4906:3301_1920x0_80_0_0_4f320f61f53eb9963d2612ff4300cac8.jpg
https://ria.ru/20251127/shaurma-2057897966.html
https://ria.ru/20251122/tyubingi-2056855960.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/86/1496008675_0:81:4906:3761_1920x0_80_0_0_3832d2818dcde27d24cb0d05522d6390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда
ГОСТ на шаурму предусматривает равноправное использование двух названий блюда
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Проект разрабатываемого организацией ГОСТа на шаурму предусматривает названия блюда "шаурма" и "шаверма" в равном значении, сообщила РИА Новости пресс-служба Роскачества.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв обратился в организацию с просьбой закрепить равноправное использование обоих наименований, "шаурма" и "шаверма", в качестве допустимых в технической документации, меню и рекламных материалах. Копия соответствующего обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом документа предусматривается, что на территории Российской Федерации такая продукция может иметь названия "шаурма" и "шаверма" в равном значении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества
.
Накануне Роскачество сообщило РИА Новости, что проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки, организация анализирует все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех.
В июне 2024 года Роскачество сообщало, что организация совместно с Федерацией рестораторов и отельеров приступает к разработке нового национального стандарта на шаурму. Стандарт должен установить единые технические требования к шаурме в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, с учетом сложившихся передовых практических наработок.