Ростовская область возглавила рейтинг по развитию платформы обратной связи
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:06 28.11.2025
Ростовская область возглавила рейтинг по развитию платформы обратной связи
Ростовская область возглавила рейтинг по развитию платформы обратной связи - РИА Новости, 28.11.2025
Ростовская область возглавила рейтинг по развитию платформы обратной связи
Ростовская область возглавила рейтинг регионов РФ по внедрению и развитию платформы обратной связи, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Артем... РИА Новости, 28.11.2025
ростовская область
технологии
ростовская область
россия
ростовская область
россия
2025
Новости
технологии, ростовская область, россия
Ростовская область , Технологии, Ростовская область, Россия
Ростовская область возглавила рейтинг по развитию платформы обратной связи

Ростовская область стала лидером по внедрению платформы обратной связи

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Ростовская область возглавила рейтинг регионов РФ по внедрению и развитию платформы обратной связи, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Артем Хохлов.
"Минцифры России подвело итоги работы сервиса "Платформа обратной связи" за 10 месяцев текущего года. По оперативным данным, Ростовская область занимает первую строку в рейтинге по внедрению платформы среди субъектов Российской Федерации", - сказал он.
Первый промышленный форум прошел в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:05
Первый промышленный форум прошел в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:05
Регионы оценивались экспертами более чем по 20 показателям. Среди основных - активность внедрения платформы, своевременность и качество решения проблем, уровень удовлетворенности ответами.
Платформа обратной связи - это защищенная система, интегрированная с порталом "Госуслуги". Она позволяет направлять обращения в органы власти и подведомственные учреждения о проблемах в различных сферах, участвовать в общественных обсуждениях и публичных слушаниях, голосовать за инициативы, получать оперативную обратную связь от ответственных ведомств.
"В 2025 году посредством платформы обратной связи в органы и организации Ростовской области поступило 174 180 обращений и сообщений по актуальным для жителей проблемам, проведено около 6,5 тысячи опросов. Органами местного самоуправления проведено 215 общественных обсуждений и 1550 публичных слушаний, а также 325 прямых линий глав и должностных лиц муниципалитетов", - отметил Хохлов.
Самыми популярными темами являются медицинское обслуживание, благоустройство, ремонт дорог. Эти темы рассматриваются в сокращенные сроки. Для удобства граждан реализовано несколько способов обращения в органы власти и организации с использованием платформы: форма на портале "Госуслуги"; мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе"; ссылка в виджетах, опубликованных на сайтах и официальных страницах в социальных сетях органов власти и организаций.
Сервис "Платформа обратной связи" реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области
27 ноября, 21:01
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области
27 ноября, 21:01
 
Ростовская областьТехнологииРостовская областьРоссия
 
 
