Издание Khaleej Times написало об интересе потребителей к косметике из РФ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Арабское издание Khaleej Times написало о растущем интересе ближневосточных потребителей к российской уходовой косметике, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Арабское издание Khaleej Times опубликовало материал о растущем интересе ближневосточных потребителей к российской уходовой косметике. В статье отмечается, что российские бренды успешно адаптируют свою продукцию под климатические особенности ОАЭ и ожидания требовательной аудитории", - сообщает РЭЦ.

По данным издания, жители стран Персидского залива ищут средства со стабильными формулами, легкими текстурами и доказанной эффективностью - особенно в условиях жаркого климата, интенсивного солнца и резких перепадов температур между улицей и помещениями с кондиционированием. Российская продукция, по мнению авторов материала, все чаще отвечает этим запросам.

Арабское издание делает вывод: российские бренды демонстрируют готовность конкурировать на высококонкурентном и требовательном рынке Ближнего Востока благодаря адаптированным формулам, научному подходу и поддержке национального бренда "Сделано в России".