Издание Khaleej Times написало об интересе потребителей к косметике из РФ
28.11.2025
Издание Khaleej Times написало об интересе потребителей к косметике из РФ
экономика
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838099903_0:1311:2048:2847_1920x0_80_0_0_00b887a8e1953dad6dfa895730946dd1.jpg
1920
1920
true
экономика
Экономика
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Арабское издание Khaleej Times написало о растущем интересе ближневосточных потребителей к российской уходовой косметике, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Арабское издание Khaleej Times опубликовало материал о растущем интересе ближневосточных потребителей к российской уходовой косметике. В статье отмечается, что российские бренды успешно адаптируют свою продукцию под климатические особенности ОАЭ и ожидания требовательной аудитории", - сообщает РЭЦ.
По данным издания, жители стран Персидского залива ищут средства со стабильными формулами, легкими текстурами и доказанной эффективностью - особенно в условиях жаркого климата, интенсивного солнца и резких перепадов температур между улицей и помещениями с кондиционированием. Российская продукция, по мнению авторов материала, все чаще отвечает этим запросам.
Арабское издание делает вывод: российские бренды демонстрируют готовность конкурировать на высококонкурентном и требовательном рынке Ближнего Востока благодаря адаптированным формулам, научному подходу и поддержке национального бренда "Сделано в России".
По поручению президента РФ правительство утвердило программу продвижения отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года. Это госпрограмма, цель которой - повысить конкурентоспособность российских товаров и создать их позитивный имидж. Участником может стать любая компания, прошедшая добровольную сертификацию, подтверждающую высокие стандарты качества. Программа, реализуемая РЭЦ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", предоставляет экспортерам маркетинговую поддержку, помощь в поиске партнеров и гарантию качества.
Экономика
 
 
