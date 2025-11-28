РЭЦ предлагает МСП информационную поддержку при экспорте на рынки

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках программы "Сделано в России" оказывает информационную и маркетинговую поддержку сертифицированным российским компаниям в ОАЭ, Турции и Китае, говорится в сообщении центра.
"Российский экспортный центр в рамках программы "Сделано в России" проводит информационное и маркетинговое продвижение сертифицированных российских компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае", - сказано в сообщении.
"Мы сейчас в рамках программы "Сделано в России" начинаем информационную поддержку сертифицированных компаний внутри ОАЭ, Турции и Китая. Особое внимание уделяется сертифицированным производителям, чья продукция соответствует требованиям целевых стран. Это позволяет повысить доверие иностранных партнеров и стимулировать спрос на российские товары", - рассказала директор программы Мария Архипова, ее слова приводятся в сообщении.
Программа экспортного продвижения российской продукции под эгидой национального бренда направлена на продвижение российских товаров за рубежом, помогая экспортерам укреплять позиции на ключевых рынках. РЭЦ оказывает компаниям маркетинговую и консультационную помощь, чтобы облегчить их выход на международные площадки. В рамках программы доступна бесплатная сертификация продукции и маркировка специальным знаком национального бренда.
"Мы ведем активную работу по популяризации российских брендов на приоритетных рынках. Это включает в себя публикации экспертных материалов, интервью с первыми лицами компаний и демонстрацию преимуществ отечественной продукции. Наша задача - не только рассказать о качестве и уникальности ваших товаров, но и помочь зарубежным покупателям легко найти их", - подчеркнула Архипова.
Программу "Сделано в России" координирует Минпромторг РФ, а основные функции по ее реализации согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" возложены на Российский экспортный центр. Сертификат можно получить по пяти критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Все, что нужно - подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.