РЭЦ предлагает МСП информационную поддержку при экспорте на рынки

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках программы "Сделано в России" оказывает информационную и маркетинговую поддержку сертифицированным российским компаниям в ОАЭ, Турции и Китае, говорится в сообщении центра.

"Российский экспортный центр в рамках программы "Сделано в России" проводит информационное и маркетинговое продвижение сертифицированных российских компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае", - сказано в сообщении.

"Мы сейчас в рамках программы "Сделано в России" начинаем информационную поддержку сертифицированных компаний внутри ОАЭ, Турции и Китая. Особое внимание уделяется сертифицированным производителям, чья продукция соответствует требованиям целевых стран. Это позволяет повысить доверие иностранных партнеров и стимулировать спрос на российские товары", - рассказала директор программы Мария Архипова, ее слова приводятся в сообщении.

Программа экспортного продвижения российской продукции под эгидой национального бренда направлена на продвижение российских товаров за рубежом, помогая экспортерам укреплять позиции на ключевых рынках. РЭЦ оказывает компаниям маркетинговую и консультационную помощь, чтобы облегчить их выход на международные площадки. В рамках программы доступна бесплатная сертификация продукции и маркировка специальным знаком национального бренда.

"Мы ведем активную работу по популяризации российских брендов на приоритетных рынках. Это включает в себя публикации экспертных материалов, интервью с первыми лицами компаний и демонстрацию преимуществ отечественной продукции. Наша задача - не только рассказать о качестве и уникальности ваших товаров, но и помочь зарубежным покупателям легко найти их", - подчеркнула Архипова.