"Р-Фарм": чемпионат профмастерства помогает познакомиться с работодателями

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" дает возможность участникам познакомиться с будущими работодателями и получить экспертную оценку своих навыков и знаний, а также пройти стажировку или устроиться на работу, сообщила директор департамента подготовки кадров компании "Р-Фарм" Екатерина Репкина.

"Будущий специалист должен не в теории, а на практике познакомиться с работодателем, понять его ценности и выбрать для себя самый лучший вариант для дальнейшего развития, поэтому "Р-Фарм" создает все условия для участников чемпионатов от школьников до студентов и приглашает на производственную практику, стажировку на свои площадки. За годы поддержки чемпионатного движения более 20 бывших конкурсантов стали сотрудниками компании", – отметила Репкина, ее слова приводит пресс-служба компании.

Она подчеркнула, что сотрудничество с представителями реального бизнеса позволяет создать оптимальные условия для выявления и поддержки талантливых и мотивированных молодых специалистов. Партнеры чемпионата "Профессионалы" участвуют в разработке заданий, оснащении площадок современным оборудованием, дают экспертную оценку работе конкурсантов.

Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

Организатор – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.