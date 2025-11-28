https://ria.ru/20251128/r-farm-2058420353.html
"Р-Фарм": чемпионат профмастерства помогает познакомиться с работодателями
"Р-Фарм": чемпионат профмастерства помогает познакомиться с работодателями
"Р-Фарм": чемпионат "Профессионалы" помогает знакомиться с работодателями
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" дает возможность участникам познакомиться с будущими работодателями и получить экспертную оценку своих навыков и знаний, а также пройти стажировку или устроиться на работу, сообщила директор департамента подготовки кадров компании "Р-Фарм" Екатерина Репкина.
"Будущий специалист должен не в теории, а на практике познакомиться с работодателем, понять его ценности и выбрать для себя самый лучший вариант для дальнейшего развития, поэтому "Р-Фарм" создает все условия для участников чемпионатов от школьников до студентов и приглашает на производственную практику, стажировку на свои площадки. За годы поддержки чемпионатного движения более 20 бывших конкурсантов стали сотрудниками компании", – отметила Репкина, ее слова приводит пресс-служба компании.
Она подчеркнула, что сотрудничество с представителями реального бизнеса позволяет создать оптимальные условия для выявления и поддержки талантливых и мотивированных молодых специалистов. Партнеры чемпионата "Профессионалы" участвуют в разработке заданий, оснащении площадок современным оборудованием, дают экспертную оценку работе конкурсантов.
Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".
Организатор – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
В 2025 году финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде по блокам компетенций "креативные индустрии и ИТ", в Калуге по компетенциям блока "промышленность", в Санкт-Петербурге по блокам компетенций "образование", "сервис", "производство" и "инженерные технологии".