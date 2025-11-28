Рейтинг@Mail.ru
Мир на пороге "большой бури": пугающие пророчества о России на 2026-й год - РИА Новости, 28.11.2025
Мир на пороге "большой бури": пугающие пророчества о России на 2026-й год
Мир на пороге "большой бури": пугающие пророчества о России на 2026-й год - РИА Новости, 28.11.2025
Мир на пороге "большой бури": пугающие пророчества о России на 2026-й год
Именно 2026 год оказался в центре множества мистических и культурных интерпретаций. И хотя подобные рассказы невозможно воспринимать как реальные прогнозы, они... РИА Новости, 28.11.2025
Мир на пороге "большой бури": пугающие пророчества о России на 2026-й год

© AP Photo / BTAВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / BTA
Ванга
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Именно 2026 год оказался в центре множества мистических и культурных интерпретаций. И хотя подобные рассказы невозможно воспринимать как реальные прогнозы, они удивительным образом рифмуются с глобальными тревогами XXI века.

Великие знамения природы

Ванга говорила о "гневе земли", который настигнет человечество в 2026-м. В ее предсказаниях упоминались землетрясения, извержения вулканов, бурные климатические скачки. Якобы семь или восемь процентов суши могут быть затронуты "великим движением земной коры".
© AP Photo / Sirat NooriПоследствия землетрясения на севере Афганистана
Последствия землетрясения на севере Афганистана - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Sirat Noori
Последствия землетрясения на севере Афганистана
Сама идея, что Земля иногда предъявляет людям счет, была и остается частью человеческой культуры. Во времена глобального потепления, таяния ледников и новостных лент, пестрящих сообщениями о стихийных бедствиях, эти легенды зазвучат особенно громко, превращаясь в аллегории об ответственности человека перед планетой.
В народных пересказах Ванге приписывали видение мирового конфликта, который будто бы мог обостриться к середине десятилетия. Она не называла стран, но позже рассказчики упорно вкладывали в ее слова образы США, России, Китая — это именно те силы, которые на рубеже веков стали символами глобальных политических изменений.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Сюжеты о возможных войнах всегда были частью пророческих легенд, потому что именно войны тысячелетиями определяли судьбы народов. И когда современный мир начал дрожать из-за геополитических кризисов, попытки найти в старых предсказаниях ответы стали естественной реакцией общества.
Так возникла идея, что 2026 год может стать рубежом напряжения — и не потому, что так видел пророк, а потому, что напуганные новостями люди стали искать подтверждение своим страхам в мистических источниках.

"Машина против человека"

Одно из самых впечатляющих поздних предсказаний, приписываемых Ванге, касается искусственного интеллекта. Будто бы она говорила, что "машины станут управлять людьми" и что эпоха, когда техника начнет соперничать с человеком, начнется именно около 2026 года.
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
Сегодня такие образы уже не выглядят как фантастика. ИИ научился писать тексты, анализировать огромные массивы данных, распознавать лица, создавать изображения. На этом фоне легенды о "механическом перевале" кажутся не предсказанием, а художественным образом, описывающим страх общества перед темпами технологического прогресса.
Самая фантастическая часть связанных с Вангой повествований — рассказ о гигантском космическом корабле, который якобы должен появиться в ноябре 2026 года.
Ученые воспринимают такие слова как часть мифологии. Но для рассказчиков, увлеченных непознанным, это стало символом встречи человечества с чем-то внешним и совсем не обязательно инопланетным — возможно, новым этапом собственного познания.
© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
Тем не менее новости вокруг недавно появившегося в нашем поле зрения 3I/ATLAS скорее подтверждают это пророчество.

Пугающие циклы

Интерпретаторы пророчеств нередко любят играть с циклами восточного календаря. Так появился миф о "роковом Годе Змеи", будто бы приносящем России серьезные потрясения. Приводят в пример революции 1905-го и 1917 года, смерть правителей, реформы и переломные моменты XX века.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСимвол 2025 года по восточному календарю
Символ 2025 года по Восточному календарю - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Символ 2025 года по восточному календарю
На деле любые исторические совпадения — всего лишь совпадения, но человеку свойственно искать закономерности там, где их нет. Именно благодаря такому мышлению и рождаются мифы.

Нострадамус и тень 2025 года: толкования катренов

Вокруг катренов Нострадамуса издавна плетутся десятки интерпретаций. Особое внимание привлекло четверостишие, где упомянут 2025 год — редкий случай в текстах французского астролога. Некоторые литературные комментаторы трактовали образ "конца октября" и "века с тяжелой войной" как предзнаменование крупных политических перемен.
© Public domainПортрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Public domain
Портрет Мишеля Нострадамуса
Так возникла популярная легенда о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея, символическом окончании эпохи, радикальной трансформации внутреннего устройства России и укреплении религиозного начала.

Новый виток тревог

В XXI веке роль пророков нередко перехватывают медиумы, блогеры и публичные фигуры, создающие собственные версии будущего. Один из таких — Кшиштоф Яцковский, который описывал 2026 год как время волнений, терактов, массовых миграций и политических кризисов. Его слова больше похожи на социальную аналитику, чем на мистику.
CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski / Krzysztof Jackowski na DebacieКшиштоф Яцковский
Кшиштоф Яцковский - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski / Krzysztof Jackowski na Debacie
Кшиштоф Яцковский
Особую драматичность приобрели его рассуждения о судьбе Польши: будто бы страну захлестнет хаос, правительство падет, а границы могут измениться.

Три пророка — одна тема

Когда интерпретаторы сравнивают Нострадамуса, афонского старца Панайотиса Циолиса и загадочного математика Сидика Афгана, они неизбежно ищут общие мотивы. В этих пересечениях и рождается пророчество о том, что именно Россия займет ключевое место в новом миропорядке.
© Кадр видео из соцсетейСидик Афган
Сидик Афган - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сидик Афган
Нострадамус говорил о "северном короле". Циолис предупреждал о конфликте между Турцией и НАТО, где Россия станет определяющей силой. Афган предвещал перемены, связанные не с войной, а с технологиями, где Россия может оказаться одним из центров силы.
Каждый из этих образов — отражение представлений эпохи, в которой живут их интерпретаторы. Но их общее звучание создает ощущение, что России уготована особая роль.
 
 
 
