Прокурор ответила на вопрос о сообщниках подозреваемого в стрельбе в США

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро отказалась комментировать возможность того, что у подозреваемого в нападении на нацгвардейцев в Вашингтоне могли быть сообщники.
"Я не буду это комментировать. Вы знаете, что я не могу. Но в этом деле мы не оставим без внимания ни одной детали. Мы узнаем всё о том, что произошло", - сказала Пирро в интервью Fox News, отвечая на вопрос о возможном расследовании в отношении тех, кто мог быть вовлечен в планы по нападению на солдат нацгвардии.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.