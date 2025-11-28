Прокуратура начала проверку после прорыва водопровода во Владивостоке

https://ria.ru/20251128/prokuratura-2058283464.html
Прокуратура начала проверку по факту прорыва водопровода на улице адмирала Горшкова во Владивостоке, рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморского края. РИА Новости, 28.11.2025
