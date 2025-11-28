Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после прорыва водопровода во Владивостоке - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 28.11.2025 (обновлено: 11:28 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/prokuratura-2058283464.html
Прокуратура начала проверку после прорыва водопровода во Владивостоке
Прокуратура начала проверку после прорыва водопровода во Владивостоке - РИА Новости, 28.11.2025
Прокуратура начала проверку после прорыва водопровода во Владивостоке
Прокуратура начала проверку по факту прорыва водопровода на улице адмирала Горшкова во Владивостоке, рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморского края. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:11:00+03:00
2025-11-28T11:28:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_126:0:2875:1546_1920x0_80_0_0_070b4da7127cdc42e03812e0651642e9.jpg
https://ria.ru/20251126/bolsheviki-2057751092.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_4ca0eb98cbe406081c28c947cfc68d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Прокуратура начала проверку после прорыва водопровода во Владивостоке

Прокуратура начала проверку после ЧП на водопроводе во Владивостоке

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту прорыва водопровода на улице адмирала Горшкова во Владивостоке, рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморского края.
В пятницу в соцсетях разошлись кадры, снятые на улице адмирала Горшкова. На видео видно, как "гейзер" высотой в 4-5 этажей бьет из-под асфальта у жилого дома, поток воды попадает на балконы соседнего дома. Весь двор оказался затоплен.
"Проводится проверка, сотрудники прокуратуры выехали на место", - сказала РИА старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Александра Кленина, отвечая на вопрос о ситуации с порывом водопровода.
Во Владивостоке сейчас 4 градуса мороза.
Автомобиль МЧС России Берег - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Петербурге произошел прорыв тепломагистрали
26 ноября, 15:58
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала