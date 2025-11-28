ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае

"Региональное управление службы установило, что в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей", - добавили в ведомстве.

При этом ФАС выявила наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период, в то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению продаж топлива для отдельных категорий потребителей.