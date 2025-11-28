https://ria.ru/20251128/preduprezhdenie-2058255292.html
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае - РИА Новости, 28.11.2025
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:22:00+03:00
2025-11-28T09:22:00+03:00
2025-11-28T09:30:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
быстроистокский район
аи-95
аи-92
ника
алтайский край
россия
быстроистокский район
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям, сообщило ведомство.
"ФАС
выдала предупреждения владельцам АЗС в Алтайском крае
. Компании ограничивали продажу топлива покупателям, имея при этом достаточные запасы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ООО "Ника
" занимает доминирующее положение на рынке бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах
, ООО "Мегаполис-5" - в Советском районе
Алтайского края.
"Региональное управление службы установило, что в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей", - добавили в ведомстве.
При этом ФАС выявила наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период, в то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению продаж топлива для отдельных категорий потребителей.
Компании должны до 15 декабря прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива, в случае неисполнения служба возбудит антимонопольные дела.