Рейтинг@Mail.ru
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 28.11.2025 (обновлено: 09:30 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/preduprezhdenie-2058255292.html
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае - РИА Новости, 28.11.2025
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:22:00+03:00
2025-11-28T09:30:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
быстроистокский район
аи-95
аи-92
ника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_3dd140d0d9015e8abbcbd17d3776d435.jpg
https://ria.ru/20250930/fas-2045327038.html
алтайский край
россия
быстроистокский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_d6c7f355c0fa91dc8e3adcd92c5a35a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), быстроистокский район, аи-95, аи-92, ника
Происшествия, Алтайский край, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Быстроистокский район, АИ-95, АИ-92, НИКА
ФАС выдала предупреждения двум АЗС в Алтайском крае

ФАС выдала предупреждения 2 АЗС в Алтайском крае за ограничения продажи топлива

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения владельцам двух АЗС в Алтайском крае из-за ограничения продажи топлива покупателям, сообщило ведомство.
"ФАС выдала предупреждения владельцам АЗС в Алтайском крае. Компании ограничивали продажу топлива покупателям, имея при этом достаточные запасы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ООО "Ника" занимает доминирующее положение на рынке бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, ООО "Мегаполис-5" - в Советском районе Алтайского края.
"Региональное управление службы установило, что в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей", - добавили в ведомстве.
При этом ФАС выявила наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период, в то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению продаж топлива для отдельных категорий потребителей.
Компании должны до 15 декабря прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива, в случае неисполнения служба возбудит антимонопольные дела.
АЗС - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо
30 сентября, 11:49
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Быстроистокский районАИ-95АИ-92НИКА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала