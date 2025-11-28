Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025
20:08 28.11.2025
Правительство утвердило снижение скидки за проезд по госсистеме "Платон"
Правительство утвердило снижение скидки за проезд по госсистеме "Платон"
Правительство утвердило снижение скидки за проезд по госсистеме "Платон"
Правительство РФ утвердило постановление о снижении скидки за плату большегрузов по госсистеме "Платон" с 1 марта 2026 года путем изменения понижающего... РИА Новости, 28.11.2025
Правительство утвердило снижение скидки за проезд по госсистеме "Платон"

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы "Платон", на одной из подмосковных автодорог. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о снижении скидки за плату большегрузов по госсистеме "Платон" с 1 марта 2026 года путем изменения понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75, а также ее последующей полной отмене с 1 февраля 2028 года, сообщил Минтранс России.
Государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд "Платон" была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Базовый тариф, установленный при запуске "Платона", составлял 3,73 рубля за километр. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе правительством изначально была установлена временная скидка к тарифу – понижающий коэффициент (0,51).
"Правительством Российской Федерации принято постановление, касающееся поэтапной отмены понижающего коэффициента, применяемого при расчете тарифа в системе "Платон"... Согласно принятому постановлению, с 1 марта 2026 года планируется снижение скидки к тарифу (изменение понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75) и последующая ее отмена с 1 февраля 2028 года", - говорится в сообщении министерства.
В Минтрансе пояснили, что с 2020 по 2024 год тариф "Платона" был проиндексирован на 39% за счет применения индекса потребительских цен, при этом стоимость ремонта автодорог за тот же период выросла на 80%. "Благодаря этим изменениям дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены на увеличение объемов ремонта и поддержание федеральных дорог в нормативном состоянии", - пишет министерство.
По данным Минтранса, за 10 лет работы "Платона" в дорожный фонд страны поступило более 360 миллиардов рублей, что позволило только в 2024 году отремонтировать более 485 километров дорог, а также произвести устройство слоев износа еще на 384 километрах в 28 регионах России. По итогам 2025 года планируется восстановить еще 55 участков федеральных дорог.
"Кроме того, в том числе, за счёт средств системы взимания платы "Платон", в период 2026-2027 гг. будут завершены работы на 51 федеральном объекте. Их общая протяженность – более 746,8 километра (в 2026 году – 90,3 километра, в 2027 году – 656,5 километра)", - уточняется в сообщении.
