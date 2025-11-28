В Татарстане вспыхнул пожар на складе аккумуляторов

КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на складе для хранения аккумуляторов в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, раненых и погибших нет, сообщает ОЭЗ.

Спасательные службы и руководство ОЭЗ находятся на месте возгорания и делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время.