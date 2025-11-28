https://ria.ru/20251128/pozhar-2058523699.html
В Татарстане вспыхнул пожар на складе аккумуляторов
Пожар произошел на складе для хранения аккумуляторов в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, раненых и погибших нет, сообщает ОЭЗ. РИА Новости, 28.11.2025
