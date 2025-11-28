Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане вспыхнул пожар на складе аккумуляторов - РИА Новости, 28.11.2025
22:12 28.11.2025
В Татарстане вспыхнул пожар на складе аккумуляторов
В Татарстане вспыхнул пожар на складе аккумуляторов
Пожар произошел на складе для хранения аккумуляторов в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, раненых и погибших нет, сообщает ОЭЗ. РИА Новости, 28.11.2025
В Татарстане вспыхнул пожар на складе аккумуляторов

В ОЭЗ "Алабуга" вспыхнул пожар на складе аккумуляторов, никто не пострадал

КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на складе для хранения аккумуляторов в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, раненых и погибших нет, сообщает ОЭЗ.
"На территории ОЭЗ "Алабуга" на складе аккумуляторов площадью 5 тысяч квадратных метров произошло возгорание. Раненых и погибших нет", - говорится в Telegram-канале ОЭЗ.
Спасательные службы и руководство ОЭЗ находятся на месте возгорания и делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время.
