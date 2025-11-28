Семьям погибших в пожаре в Гонконге выплатят компенсации, сообщают СМИ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Семьям погибших в результате крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге будет выплачена компенсация в размере 25,7 тысяч долларов США, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на несколько зданий.
"Начальник управления по делам граждан и молодежи администрации САР Гонконга Май Мэйцзюань утром 28 ноября заявил, что семьям всех погибших в пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тай-По будет выплачена денежная компенсация в размере 200 тысяч гонконгских долларов (25,7 тысячи долларов США)", - сообщает CCTV.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге выросло до 128. Спасатели уже извлекли из сгоревших зданий 108 тел, четыре человека скончались после того, как были доставлены в больницу, тела еще 16 человек до сих пор находятся внутри зданий. К настоящему моменту удалось опознать 39 жертв.
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге
27 ноября, 18:29