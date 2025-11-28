https://ria.ru/20251128/pozhar-2058246421.html
В Гонконге потушили пожар, унесший жизни более 90 человек
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге, унесший жизни более 90 человек, полностью потушен, спасатели осматривают все квартиры, передает Центральное телевидение Китая.
"Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался заблокированным", - говорится в сообщении.
В среду в Гонконге
пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, по последним данным погибли 94 человека. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса.
Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром задержаны три человека.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ
в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в Гонконге не поступало.
Газета South China Morning Post в пятницу сообщила, что компанию, занимавшейся реконструкцией жилого комплекса, предупреждали о рисках пожарной безопасности за неделю до пожара.