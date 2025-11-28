Рейтинг@Mail.ru
18:11 28.11.2025
Посольство в Лондоне обратило внимание на искажение слов Путина в СМИ
Посольство в Лондоне обратило внимание на искажение слов Путина в СМИ
Британская газета Telegraph в своей статье грубо исказила слова президента России Владимира Путина об украинском конфликте, сказанные в ходе визита российского... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:11:00+03:00
2025-11-28T18:11:00+03:00
в мире, россия, украина, владимир путин, великобритания
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Великобритания
Посольство России в Британии обратило внимание на искажение слов Путина в СМИ

ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Британская газета Telegraph в своей статье грубо исказила слова президента России Владимира Путина об украинском конфликте, сказанные в ходе визита российского лидера в Киргизию, заявили в пятницу в посольстве России в Лондоне.
В диппредставительстве обратили внимание на статью газеты, которая вышла в четверг под заголовком "Путин: Россия готова сражаться до тех пор, пока не погибнет последний украинец". В действительности российский лидер заявил, что некоторые западные политики хотят, чтобы боевые действия на Украине продолжались "до последнего украинца".
"Отдельные издания – в том числе "Телеграф", сообщая о выступлении президента Российской Федерации В.В. Путина в ходе его визита в Киргизию, допустили грубые искажения его высказываний. Фактически переврали его слова в выгодном для официоза ключе. В частности, ему было приписано, будто бы это Россия намерена воевать до тех пор, пока не умрет последний украинец. Контекст же на самом деле совершенно другой. Российский президент говорил о том, что одни на Западе считают, что конфликт надо заканчивать как можно скорее, поскольку Украина не выдерживает, а другие, также на Западе, призывают воевать до последнего украинца", - говорится в комментарии посольства.
Отмечается, что подобное искажение слов высшего руководства России подливает масла в огонь и играет на руку тем на Западе, кто действительно желает воевать до последнего украинца.
