Волонтеры нашли россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока
16:21 28.11.2025
Волонтеры нашли россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока
2025-11-28T16:21:00+03:00
2025-11-28T16:21:00+03:00
хабаровск
таиланд
бангкок
Волонтеры нашли россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока

В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Российские волонтеры в Таиланде нашли пропавшего 23 ноября в аэропорту Бангкока 59-летнего жителя Сахалина Игоря Ярыша, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров Светлана Шерстобоева, которая в четверг лично обнаружила россиянина, пережившего, как оказалось, эпизод потери памяти, в том же аэропорту, где он пропал.
"Когда после обращения к нам 26 ноября родных Игоря мы начали поиски, мы сначала обратились в отделения полиции, находящиеся в аэропорту и рядом с аэропортом, но там нам сообщили, что не задерживали ни одного россиянина с 23 по 27 ноября", - рассказала волонтер и администратор нескольких русскоязычных пабликов в таиландских социальных сетях, добавив также, что медики, работающие в аэропорту, тоже не смогли ничего сообщить о пропавшем.
"Оставалось только попробовать поискать Игоря, методично обходя все зоны огромного аэропорта, в которых есть сидячие места для ожидающих рейсы пассажиров, с присланной родственниками фотографией Игоря, которая была у меня в телефоне. В одном из таких "закутков с креслами" мне и удалось в конце концов его найти", - рассказала Шерстобоева.
Волонтер спрашивала имя у каждого мужчины, хоть немного похожего на Ярыша с фотографии и одетого во что-то, напоминающее описание его одежды, тоже присланное родственниками.
"И вот вижу человека, похожего на фотографию и одетого так, как мне описали его родные. Он сидит в кресле у огромного окна и смотрит на летное поле, откуда взлетают самолеты. Спрашиваю, "как вас зовут?". Он отвечает – Игорь. Ну вот, говорю, я вас нашла!" - рассказала россиянка.
По словам волонтера, Игорь пережил эпизод потери памяти. Двадцать третьего ноября он вошел в аэропорт и через некоторое время забыл, зачем туда приехал. Мужчина пошел пообедать в японский ресторан, а потом вышел из него, забыв заплатить, несмотря на то, что таиландские деньги у него с собой были.
"Сотрудники ресторана вызвали полицию и его остановили полицейские. Но они его не задерживали. Игорь честно объяснил полицейским, что забыл заплатить, и на их глазах передал работнику ресторана тысячебатовую банкноту, которой хватило и на стоимость самого обеда, и на чаевые. Поэтому его не стали задерживать, и эпизод не попал в полицейскую книгу протоколов", - рассказала агентству Шерстобоева.
На момент счастливого окончания переговоров россиянина с полицией его самолет, следовавший в Хабаровск, уже вылетел.
"Игорь с 23 по 27 число жил в аэропорту, покупая еду и воду в магазине "7/11". На момент нашей встречи он помнил, что находится в аэропорту, но не был уверен в том, сколько дней там провел.
Волонтер вошла в здание аэропорта в 8.00 по местному времени (4.00 мск).
"А в 11.30 (7.30 мск) с билетом в руках, на коляске Игорь поехал на погранконтроль: новый билет экстренно купила родня. Родные встретили сахалинца в Хабаровске. Это был самый быстрый поиск пропавшего в истории нашей волонтерской деятельности в Таиланде", - сказала Шерстобоева.
Она добавила, что на теле россиянина были следы то ли побоев, то ли падения. Кроме того, за несколько дней и ночей в аэропорту он утратил и свой смартфон, и сумку с вещами, сохранив только одежду, которая была на нем, и бумажник с деньгами и документами. Пропажей смартфона объяснилось его молчание в социальных сетях и невыход на связь с родными даже в его день рождения, приходящийся на 25 ноября.
"Мне неизвестно, по какой причине у Игоря произошла кратковременная потеря памяти, да и он сам это объяснить не может. Это уже задача для родных и врачей дома. Мы счастливы тем, что нашли его и смогли помочь его родным отправить Игоря домой", - подытожила Шерстобоева.
Ранее сообщалось, что 59-летний работник IT-сферы с Сахалина пропал перед самым вылетом домой 23 ноября, не вылетев из Бангкока ни в Хабаровск, ни в каком-либо другом направлении, и его родные обратились 26 ноября за помощью в его поисках к российским волонтерам в Таиланде.
ХабаровскТаиландБангкок
 
 
