В Новосибирской области четырех подростков заподозрили в диверсиях - РИА Новости, 28.11.2025
Следователи СК в Новосибирской области возбудили три уголовных дела по статье о диверсии и содействии диверсии в отношении четырех подростков за поджоги... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:59:00+03:00
происшествия
происшествия, россия, новосибирская область, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Октябрьский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области завели дела на 4 подростков за поджоги вышек связи
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили три уголовных дела по статье о диверсии и содействии диверсии в отношении четырех подростков за поджоги объектов сотовой связи, сообщает в пятницу СУСК по региону.
"Возбуждено три уголовных дела в отношении четырех несовершеннолетних жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 281 УК РФ (диверсия) и статьей 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности)", - говорится в сообщении
По данным следствия, в ноябре 2025 года 15-летний подросток получил от анонимного пользователя одного из мессенджеров несколько предложений о совершении диверсий на объектах связи.
"Действуя по заданию неустановленного организатора, подросток привлек троих знакомых сверстников для совершения нескольких диверсионных актов. Так, трое фигурантов совершили два поджога оборудования для цифровой связи в Октябрьском районе города Новосибирска", - говорится в сообщении.
В ГУМВД по Новосибирской области уточнили, что четверых 15-летних подростков установили и задержали сотрудники областного главка МВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.
"Один из подростков в поисках работы в ходе переписки в мессенджере получил задание поджечь базовую станцию. За диверсию обещали заплатить денежные средства. О возможности заработка он рассказал своему знакомому, который в дальнейшем отправился по указанному адресу и совершил поджог оборудования вышки сотовой связи. Через несколько дней несовершеннолетний снова получил аналогичное задание. Получив данные о расположении объекта связи, он передал их двоим сверстникам. Молодые люди исполнили указание и, прибыв в назначенное место, подожгли оборудование базовой станции", - рассказали в ГУМВД.
В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.