В Ярославской области осудили создательницу финансовой пирамиды

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Создательницу финансовой пирамиды, обманувшую 25 человек на сумму более 27 миллионов рублей, осудили на пять лет в Ярославской области, сообщила прокуратура региона.

Рыбинский городской суд Ярославской области рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы. Она признана виновной по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах).

"В суде установлено, что в 2021-2022 гг. обвиняемая, обещая высокий доход от осуществления инвестиционной и брокерской деятельности, получала от граждан денежные средства. В целях создания видимости финансового успеха от вложений часть средств она возвращала клиентам, укрепляя их доверие и привлекая новые вклады", - говорится в сообщении.

В результате 25 жителям региона причинен ущерб в размере более 27 миллионов рублей.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании причиненного ущерба", - информирует прокуратура, уточняя, что приговор не вступил в законную силу.

В пресс-службе Ярославского областного суда уточнили, что удовлетворены исковые требования к подсудимой Татьяне Фомичевой 13 потерпевших на 13 334 950 рублей.