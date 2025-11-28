https://ria.ru/20251128/piramida-2058425539.html
В Ярославской области осудили создательницу финансовой пирамиды
Создательницу финансовой пирамиды, обманувшую 25 человек на сумму более 27 миллионов рублей, осудили на пять лет в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Создательницу финансовой пирамиды, обманувшую 25 человек на сумму более 27 миллионов рублей, осудили на пять лет в Ярославской области, сообщила прокуратура региона.
Рыбинский городской суд Ярославской области
рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы. Она признана виновной по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах).
"В суде установлено, что в 2021-2022 гг. обвиняемая, обещая высокий доход от осуществления инвестиционной и брокерской деятельности, получала от граждан денежные средства. В целях создания видимости финансового успеха от вложений часть средств она возвращала клиентам, укрепляя их доверие и привлекая новые вклады", - говорится в сообщении.
В результате 25 жителям региона причинен ущерб в размере более 27 миллионов рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании причиненного ущерба", - информирует прокуратура, уточняя, что приговор не вступил в законную силу.
В пресс-службе Ярославского областного суда
уточнили, что удовлетворены исковые требования к подсудимой Татьяне Фомичевой 13 потерпевших на 13 334 950 рублей.
Кроме того, по данным облсуда, Фомичевой вменяется еще более ста эпизодов мошенничества, инстанция в Рыбинске
вернула их прокурору для устранения препятствий и дальнейшего рассмотрения этого дела судом.