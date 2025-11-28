https://ria.ru/20251128/peterburg-2058362218.html
Власти Петербурга не получали жалоб на руферов, забравшихся на елку
Власти Петербурга не получали жалоб на руферов, забравшихся на елку - РИА Новости, 28.11.2025
Власти Петербурга не получали жалоб на руферов, забравшихся на елку
Администрация Московского района Санкт-Петербурга пока не получала жалоб от местных жителей на руферов, забравшихся на верхушку искусственной новогодней ели на...
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербург
Власти Петербурга не получали жалоб на руферов, забравшихся на елку
Власти Петербурга пока не получали жалоб на забравшихся на елку руферов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Администрация Московского района Санкт-Петербурга пока не получала жалоб от местных жителей на руферов, забравшихся на верхушку искусственной новогодней ели на Московском проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
В пятницу в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах появилось видео, на котором видны два человека, забравшиеся на самую верхушку искусственной новогодней ели на Московском проспекте.
"Пока жалоб на эту ситуацию не поступало", – сказала представитель районной администрации.