14:51 28.11.2025 (обновлено: 14:52 28.11.2025)
Власти Петербурга не получали жалоб на руферов, забравшихся на елку
Власти Петербурга не получали жалоб на руферов, забравшихся на елку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕлочные украшения на новогодней елке
Елочные украшения на новогодней елке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Администрация Московского района Санкт-Петербурга пока не получала жалоб от местных жителей на руферов, забравшихся на верхушку искусственной новогодней ели на Московском проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
В пятницу в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах появилось видео, на котором видны два человека, забравшиеся на самую верхушку искусственной новогодней ели на Московском проспекте.
"Пока жалоб на эту ситуацию не поступало", – сказала представитель районной администрации.
