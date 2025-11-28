Песков рассказал о работе мониторинговой системы в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Круглосуточная мониторинговая система действует в пресс-службе Кремля, она позволяет отслеживать ключевые заявления, в том числе президента США Дональда Трампа, но в приоритете - работа по московскому графику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас и до Трампа, и во время Трампа работает круглосуточно мониторинговая система в пресс-службе, и (она - ред.) будет работать и после Трампа, поэтому у нас и так ведется круглосуточный мониторинг, но в целом мы все-таки предпочитаем работать по московскому графику. Он для нас главный и единственный приоритетный", - сказал Песков в эфире "Первого канала", отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг датская газета Politiken сообщила, что в Дании каждую ночь работает специальный "дежурный", наблюдающий за действиями и заявлениями Трампа относительно Гренландии на фоне притязаний американского лидера на остров. По данным издания, ночной "дежурный" должен к семи часам утра подготовить отчет для датского правительства и соответствующих ведомств по итогам заявлений или действий президента США по Гренландии, а в случае, если "произошло что-то критическое", сотрудник должен предпринять "первые шаги". Газета уточнила, что у "дежурного" есть список прямых телефонных номеров высших чиновников министерства иностранных дел Дании, чтобы им можно было быстро позвонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации.