Песков рассказал о работе мониторинговой системы в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Круглосуточная мониторинговая система действует в пресс-службе Кремля, она позволяет отслеживать ключевые заявления, в том числе президента США Дональда Трампа, но в приоритете - работа по московскому графику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.